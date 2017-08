Le Venoge festival se prépare pour cinq jours de concerts

Le soleil tapait fort samedi sur la place où se déroulera la 23e édition du Venoge Festival de Penthalaz. Organisateurs et bénévoles s’affairaient pourtant déjà à monter les infrastructures qui accueilleront les spectateurs de mercredi à dimanche prochain. Posant leurs plans et autres fiches techniques quelques instants, le nouveau président, Greg Fischer, et la nouvelle vice-présidente, Corinne Mégroz, font un point de situation.

Où en est la vente de billets?

La billetterie marche bien de manière générale. Les soirées du mercredi et du jeudi devraient même être rapidement complètes.

Quelles mesures avez-vous prises pour remédier aux difficultés d’accès en voiture?

L’an passé, il y a surtout eu des problèmes le mercredi soir, car il n’y avait que deux concerts et tout le monde est arrivé en même temps. Le programme de cette soirée sera donc plus étoffé cette année, pour étaler les arrivées. Mais nous avons aussi déplacé les parkings en périphérie du village et mettrons en place un service de bus navettes gratuits.

D’autres changements organisationnels?

Oui, la cantine sera remplacée par une vingtaine de stands de nourriture. Malgré le «boulot de malade» fait par nos bénévoles, notre système n’a jamais été vraiment efficace. Cela permettra aussi de répartir le public sur le site.

Pourquoi avoir introduit un prix d’entrée de 5 fr. pour les enfants?

Pour des raisons administratives et de sécurité. Nous avons l’autorisation pour accueillir 5500 personnes. Or, quand les enfants ne payaient pas, nous ne savions jamais exactement combien ils étaient sur le site. Par contre, nous ne voulons pas gagner de l’argent sur leur dos. L’intégralité du montant de leurs entrées sera donc reversée à la Fondation Ida pour les enfants cancéreux et à l’Association Boulimie Anorexie. Et toutes les animations de la nouvelle Journée des familles, le dimanche, seront gratuites.

Votre staff de bénévoles est-il au complet?

Non, il reste encore des postes à pourvoir. Les personnes intéressées peuvent s’annoncer à tout moment à l’entrée du site; avant, pendant ou après la manifestation, pour les démontages.

Et qu’en est-il des rumeurs à propos de l’avenir du festival?

Nous pouvons garantir que la 24e édition aura bien lieu l’an prochain aux mêmes dates et au même endroit. Pour le reste, il est trop tôt pour en parler. (24 heures)