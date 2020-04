Le barbier ne rase pas gratis, mais il est masqué

La barbe. Oui, on en avait marre de ne plus pouvoir se la faire tailler. Donc rendez-vous est pris depuis le 16 avril, jour de l’annonce par le Conseil fédéral pour une réouverture au lundi 27 avril. «We are open» annonce fièrement la devanture de La Barberia, à Lausanne. La salle d’attente – deux poufs sur le trottoir – est à l’extérieur et c’est là qu’on attend son heure.

L’un des deux Mario, l’employé napolitain, est toujours confiné en chômage partiel. Le boss, lui, vient des Pouilles et s’amuse avec son associé de la phrase en buzz d’Alain Berset et du fait que l’Italie du Sud a moins été touchée que celle du Nord: «Sûrement grâce à la nourriture et à la qualité de l’air», plaisante-t-il. À moitié? Ce redémarrage est un bonheur: «J’ai le sourire jusqu’aux sourcils, mais vous ne pouvez pas le voir.»

Masque et visière

En effet, Mario «Uno» porte, en plus des gants, un masque FFP1 pas forcément toujours très ajusté sur le nez, doublé d’une visière. Les linges sont systématiquement lavés avec un désinfectant spécifique après usage, de même que les instruments qui trempent dans un liquide bleuâtre. Le patron est allé jusqu’en Suisse alémanique pour se procurer une partie du matériel. Y compris deux immenses rouleaux de draps d’examens médicaux posés sur le siège du milieu qui fait office de barrière entre les deux barbiers. Ceux-ci, après confection d’un trou pour y passer la tête, feront office de cape à usage unique, première des trois couches de protection.

Toute cette logistique a évidemment un prix, qui ne se répercute pas sur l’addition au client. Mario dit avoir payé parfois dix fois plus cher qu’à l’accoutumée. Quelque 2500 francs d’investissement, assure-t-il. À cela s’ajoute le loyer «pour beurre du mois d’avril» de 1600 francs sur lequel la gérance n’a pas voulu négocier, acceptant seulement un report du paiement.

Dans l'attente d'un thermomètre

Entre deux coups de ciseaux à travers «un double vitrage» qui met de la distance – on peine parfois à comprendre le volubile Transalpin – et complique le travail, Mario file à l’extérieur vérifier si le facteur lui amène le dernier outil qui lui manque: «Un thermomètre laser pour prendre la température de tous les clients à leur arrivée.»

Toutes ces manipulations sanitaires rallongent d’ailleurs la séance. L’agenda est plein jusqu’au 7 mai. Après vous avoir servi un vrai café italien, l’assistante, engagée pour s’occuper des rendez-vous, fixe le nôtre en nous gratifiant d’un «n’oubliez pas d’apporter votre masque». OK, même si ce serait dommage de le poser sur une barbe aussi bien taillée.