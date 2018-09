Le blues des croque-morts après la fin des Pompes funèbres officielles

La description d’une journée aux Pompes funèbres officielles (PFO) de la Ville de Lausanne depuis le 1er août 2018 ferait pâlir un macchabée. Selon une source proche du dossier, les neuf collaborateurs qui devaient bénéficier de solutions de reclassement à la Ville sont «payés à ne rien faire» de 7 h 30 à 16 h 30. Enfin plutôt sept: deux assistants funéraires se sont mis à l’assurance depuis la cessation des activités commerciales des PFO.

«Ils arrivent le matin puis s’assoient autour de la table et attendent en faisant des sudokus… témoigne notre source. À part de temps en temps, où ils ont un «coup de chance» – excusez-moi du terme – soit une convention à honorer.» En effet, les PFO garantissent leurs services pour les enterrements payés avant le 31 juillet. Et la Ville se charge encore des prestations obligatoires (indigents ou morts sans proches identifiés), soit environ 10% des 800 décès qu’elle traitait chaque année.

C’est aussi la Ville qui se charge des levées de corps liées à l’intervention de la police municipale. Pour cela, les PFO ont un système de permanence, qui court 24 h sur 24 d’un vendredi à l’autre. Chaque collaborateur est sollicité une semaine par mois. Avec la résiliation des contrats d’auxiliaires au 30 septembre, cela pourrait passer à deux semaines. Ces permanences, lourdes, donnent droit à un jour de compensation. Mais depuis le 1er août, elles génèrent une certaine frustration: «Aujourd’hui, ces corps levés par les PFO partent à la concurrence pour le service funèbre», continue notre témoin.

«Je comprends que cette phase intermédiaire soit inconfortable pour les principaux concernés», admet Sylvain Scherz, chef du Service de protection et sauvetage (SPSL), en charge des PFO. Qui confirme que la charge de travail a diminué, mais qu’elle n’a pas disparu pour autant. Depuis l’arrêt des prestations commerciales des PFO, une réorganisation est en préparation, qui verra certains collaborateurs partir au service des inhumations, sous le service de l’économie, d’autres être replacés dans d’autres secteurs de l’administration communale.

90 000 francs de salaires

«Nous sommes à bout touchant et communiquerons la nouvelle organisation aux collaborateurs dans les deux semaines à venir», promet le municipal Pierre-Antoine Hildbrand. Une rencontre prévue de longue date, où certains éléments seront déjà donnés, a lieu aujourd’hui. Il sera notamment question des semaines de piquet et du lissage de la charge de travail, dont on n’apprendra rien avant la séance du jour. Quant aux solutions de reclassement, elles seront «arrêtées dans le courant de l’automne, en tenant compte des situations humaines et privées», indique Sylvain Scherz.

Mais alors, la Ville n’a-t-elle pas mis la charrue avant les bœufs? Les salaires mensuels versés représentent quelque 90 000 francs – un collaborateur touchant plus de 12 000 francs. «Notre idée n’était pas de faire des économies à court terme», répond Sylvain Scherz, qui confirme que certains salaires de «fidèles collaborateurs» ont bénéficié du très favorable système de progression salariale de la Ville, corrigé en 2017 avec Equitas. Le chef du SPSL défend le calendrier de la Ville: «Si on avait communiqué qu’on arrêterait bientôt, plus personne ne serait venu chez nous. Et les privés nous auraient attaqués pour distorsion de concurrence si on n’avait pas distingué l’arrêt des prestations commerciales et la réorganisation sous le service de l’économie (ndlr: ces prestations ne peuvent pas être commercialisées au sein du service qui assure les inhumations).»

Les PFO avaient été créées il y a septante ans pour réguler le marché. Leur disparition l’aurait déjà déréglé, selon notre témoin. «C’est un marché tendu, admet Sylvain Scherz. Mais cela m’étonnerait que nos 15% de part de marché aient pesé si lourd. Cela me surprendrait aussi que les privés se soient concertés pour augmenter leurs prix.» (24 heures)