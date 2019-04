Le campus se rêve en labo d’agriculture durable

Depuis les champs du domaine de Bassenges, la vue sur le SwissTech Convention Center est imprenable. Bien peu de gens savent que l’EPFL est propriétaire d’une ferme et de terrains agricoles sur son campus d’Écublens. Ces jours, l’École polytechnique s’allie à l’Université de Lausanne, elle aussi propriétaire de champs, pour lancer un appel à candidatures. L’objectif est de remettre l’exploitation de 7 hectares de terre et de la ferme de Bassenges, dont les bâtiments remontent au XVIIIe siècle (lire encadré).

Production ultralocale

Pendant des années, le domaine des hautes écoles était confié aux bons soins d’un agriculteur, malheureusement décédé fin 2017. «C’était une vraie figure dans le coin. Il avait l’habitude de traverser ses terrains sur son cheval!» se souvient Philippe Vollichard, responsable du développement durable à l’EPFL. Alors que l’exploitation se concentrait jusqu’alors sur les céréales destinées au fourrage, cette disparition a accéléré des réflexions sur l’avenir des terres agricoles sur le campus. «Il y a une volonté forte des deux institutions de conserver le domaine, mais en l’orientant sur l’agriculture urbaine et l’agroécologie.»

«L’UNIL travaille sur les questions de durabilité depuis 2011, de même que l’EPFL, rappelle Benoît Frund, vice-recteur de l’UNIL, responsable Durabilité et Campus. Il s’agit de faire du campus un laboratoire d’expérimentation à différents niveaux, et cela passe aussi par l’agriculture et l’alimentation.» L’un des objectifs du domaine agricole sera de favoriser les circuits courts, soit un passage le plus direct possible entre le champ et l’assiette: «Nous sommes deux institutions qui avons la main à la fois sur la production agricole et sur la restauration collective. C’est une situation assez rare.»

Selon le cahier des charges, le futur exploitant devra se mettre à disposition pour des collaborations avec les chercheurs et étudiants du campus. Des collaborations sont aussi attendues avec d’autres institutions, comme la station de Changins et la Haute École du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA). «Nous n’allons pas nous transformer en école d’agriculture ou d’agronomie», précise toutefois Benoît Fund.

Terrain d’expérimentation

La communauté académique n’a toutefois pas attendu cet appel à candidatures pour jeter des ponts entre agriculture, science et technologie. L’UNIL met déjà ses espaces verts à disposition de ses étudiants et chercheurs, notamment en biologie. Trois associations étudiantes cultivent également des potagers avec des techniques durables comme la permaculture et l’aquaponie. «Des étudiants sont en train de mettre sur pied un projet afin de tester un système de monitoring des parasites dans les ruches que nous avons sur le campus de l’EPFL», relève Philippe Vollichard. Le domaine agricole pourra se prêter à d’autres expériences encore: «On pourra par exemple tester l’effet des nichoirs comme un complément aux traitements contre les parasites», détaille Patrick Arnold, chef du groupe parcs et jardins à l’UNIL.

Le domaine agricole ne sera toutefois pas seulement un terrain d’expérimentation, et se devra d’être viable. Les nouveaux exploitants pourraient ainsi fonctionner sur un modèle associatif, mais l’implication d’un professionnel de l’agriculture restera une condition sine qua non. L’exploitation des sols devra par ailleurs être plus responsable en termes d’impacts environnementaux, sociaux et paysagers tout en favorisant la biodiversité. «On attend entre autres une plus grande diversité de cultures, notamment l’introduction de cultures maraîchères. C’est pourquoi on pourrait retenir plusieurs candidats», détaille Patrick Arnold.

La perle rare sera-t-elle difficile à trouver, au vu des contraintes posées par les hautes écoles? «C’est un nouveau modèle à construire. On cherche des inspirateurs et des talents prêts à s’assembler. Ces champions, ils existent», assure Philippe Vollichard qui, avec Patrick Arnold, a déjà noué des contacts avec des exploitants agricoles qui ont des idées. Le délai de candidature court jusqu’au 30 juin et le domaine devrait être remis à la fin de l’année ou en début d’année prochaine. (24 heures)