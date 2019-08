Le centre de recherche et d'archivage de la Cinémathèque Suisse ouvre

Dix ans que les bobines et les affiches attendaient leur nouvel écrin. Le Centre de recherche et d'archivage de la Cinémathèque Suisse, à Penthaz, ouvre enfin ses portes.

Le public pourra le découvrir le week-end du 7-8 septembre (10h-17h). La veille, une inauguration officielle - avec couper de ruban d'Alain Berset - marquera la fin de ce grand chantier financé par la Confédération.

Conçu par le bureau d’architecture zurichois EM2N, le nouveau bâtiment de 13’000 m2 accueille une collection inédite. Fondée en 1948 à Lausanne, la Cinémathèque suisse est en effet la seule institution nationale qui recueille et préserve l’essentiel de la production cinématographique et audiovisuelle en Suisse.

C'est depuis 1992 que ce patrimoine – parmi les dix plus importants au monde – est conservé à Penthaz, dans le Centre de recherche et d’archivage. Ce «Penthaz 1», acheté par Freddy Buache en 1988, s'est très vite avéré trop petit pour contenir cette collection auparavant dispersée sur une dizaine de sites.

Révolution numérique

En 1998, la Confédération rachète le site et le parlement débloque dix ans plus tard 49,5 millions de francs pour élaborer Penthaz 2. En 2009, la révolution numérique est intégrée au projet et une nouvelle demande de fonds de 5,1 millions est accordée en 2017. Mais la «gestion rigoureuse du chantier», selon les termes du directeur de la cinémathèque Frédéric Maire, a permis de maintenir la facture finale à 50,6 millions.

Lors des portes ouvertes, les visiteurs auront l’occasion unique d’explorer les différents espaces d'ordinaire fermés ou difficiles d'accès pour le public : bureaux, salles de consultation, laboratoires et stocks. Ils pourront aussi visionner des films et parcourir deux expositions, rencontrer les collaborateurs de l’institution et se restaurer sur place.

Des navettes sont prévues depuis la gare de Cossonay-Penthalaz et un parking gratuit sera aménagé à proximité du site.