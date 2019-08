Le chantier sans fin de Bel-Air perd son permis

C’est peut-être l’épilogue d’un dossier qui dure depuis dix ans déjà. La Municipalité de Lausanne annonce avoir retiré le permis de construire au propriétaire de l’immeuble de Bel-Air 4, à l’angle de la place du même nom et de la rue Mauborget. Un édifice qui, à terme, devait abriter un centre commercial sur quatre niveaux.

Les autorités demandent également que le site soit remis en état. «Par ces décisions immédiatement exécutoires, la Municipalité entend signifier fermement son opposition à une situation persistante et dommageable notamment vu la localisation du chantier et son ampleur.»

Le permis de construire a été délivré à la société propriétaire des parcelles, Swiss Investment Concept, en 2010. Le chantier a commencé l’année suivante, mais il s’est vite enlisé. «Les travaux n’ont jamais progressé de manière sensible, malgré une mise en demeure adressée au propriétaire l’an dernier», poursuit la Municipalité. Un dossier devenu politique, le conseiller communal socialiste Benoît Gaillard ayant déposé une interpellation urgente à ce sujet en mai dernier. «Le propriétaire danse sur le ventre des autorités», déplorait l’élu. Pis: de petits entrepreneurs réclamaient des centaines de milliers de francs de travaux impayés.

De guerre lasse, les autorités ont adressé une lettre comminatoire assortie d’une menace de retrait de permis et d’un ordre de remise en état aussi en mai dernier, sommant le propriétaire de fournir une série de documents, notamment des plans d’exécution valables et un planning des travaux. «En parallèle, nous avons effectué une visite de chantier avec un architecte indépendant. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les travaux déjà effectués ne l’ont pas été dans les règles de l’art», confie Natacha Litzistorf, municipale du Logement, de l’Environnement et de l’Architecture.

Outre le retrait du permis de construire, le propriétaire doit remettre le site en état. «Il doit non seulement enlever les palissades pour une question d’esthétique, mais il doit aussi sécuriser le site et le rendre inaccessible. Mais ce ne sont pas des travaux vraiment importants», détaille la municipale. Si le propriétaire n’entreprend rien, la Ville s’en chargera et lui adressera la facture, pour autant que la société soit solvable. Il peut également recourir contre la décision de la Municipalité de lui retirer le permis de construire. «Nous allons en effet analyser la décision des autorités et certainement la contester», annonce déjà Laurent Dubuis, avocat de Swiss Investment Concept.