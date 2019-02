Le chef des soins intensifs nommé patron du CHUV

Le nom d’Oliver Peters, l’actuel directeur général adjoint, était sur toutes les lèvres. Raté. C’est un médecin qui dirigera le CHUV dès le 1er janvier 2020. Philippe Eckert, 57 ans, occupera la double fonction de directeur général et directeur médical de l’hôpital universitaire vaudois. Tout comme son prédécesseur, Pierre-François Leyvraz, médecin lui aussi.

«C’est un honneur, mais surtout une lourde responsabilité», commente Philippe Eckert. Ce professeur respecté dirige le Service de médecine intensive adulte du CHUV et le Centre des brûlés. Le Conseil d’État a été séduit par «sa vision stratégique, ses compétences médicales reconnues et son expérience de conduite d’un établissement hospitalier» (lire encadré). «On ne pouvait pas trouver quelqu’un de plus adapté», se réjouit Pierre-François Leyvraz.

Médecin versus manager

Quand ce dernier a été nommé patron du CHUV, en 2008, cela faisait plus de vingt ans qu’un médecin n’avait pas dirigé l’hôpital cantonal. «Le Conseil d’État a toujours eu une préférence pour un médecin, assure Pierre-Yves Maillard. Mais il y avait cette hypothèse qu’il n’y ait pas de candidatures de qualité. Dans ce cas, nous aurions nommé un directeur général avec un profil de manager, accompagné par un directeur médical.» Ce raisonnement explique que les deux fonctions ont été mises au concours. Philippe Eckert a mis tout le monde d’accord, raflant les deux titres.

Oliver Peters, ex-conseiller de Pierre-Yves Maillard, conserve son poste de directeur général adjoint chargé des finances, de l’administration et des constructions. Il dit se réjouir qu’un médecin reprenne la tête de l’institution. A-t-il postulé lui-même? Réponse à peine voilée: «Je m’étais mis à disposition pour constituer une équipe de direction.»

Le nouveau tandem Eckert-Peters s’inscrit «dans la continuité». Le CHUV poursuit sa mue et les gros chantiers ne manquent pas: construction de l’Hôpital des Enfants, rénovation de Cery et du bloc central… Environ 365 millions ont déjà été dépensés depuis 2008 (sur 730 millions débloqués). «Le CHUV a vécu un développement extraordinaire et est reconnu sur le plan international, relève Philippe Eckert. Le premier défi est de poursuivre ce qui a été commencé, mais dans un environnement plus complexe. La concurrence entre hôpitaux va croissant, la croissance des ressources ralentit et il y a une pénurie de collaborateurs. Et nous n’avons toujours pas un dossier informatisé unique qui suit les patients tout au long de leur parcours.»

«On a fait le choix de planifier cette succession de la façon la plus sûre possible»

Le professeur Eckert reprendra le dernier combat de son prédécesseur: l’humanisation de l’hôpital. «Il y a un équilibre à trouver entre science et humanité. Nous assistons à un fantastique développement technologique, mais nous devons offrir au patient des soins qui lui conviennent.» L’intensiviste veut aussi renforcer les liens avec le milieu académique. Le doyen de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL aura désormais une voix décisionnelle dans le comité de direction.

Trois mois seulement avant de quitter le Conseil d’État pour prendre la tête de l’Union syndicale suisse, Pierre-Yves Maillard verrouille donc la direction du CHUV. «On a fait le choix de planifier cette succession de la façon la plus sûre possible, justifie-t-il. L’idéal, c’est de nommer la personne neuf à dix mois avant son entrée en fonction, sinon cela nuit à la qualité de la transmission. Ce n’est pas une décision personnelle! Le processus a été conduit avec Cesla Amarelle, Pascal Broulis et le chancelier. Et la décision du Conseil d’État a été unanime.»

Philippe Eckert devra composer avec les critiques visant la gouvernance. Le CHUV ayant le statut de service de l’État, Pierre-Yves Maillard en est le grand patron. Il entretient des rapports directs et fréquents avec la direction. Le PLR milite pour la création d’un conseil d’administration sans politicien. «Cette question est politique et il appartient aux politiques de la traiter, réagit Philippe Eckert. Mais je pense que, pour poursuivre sa mission de santé publique, le CHUV a besoin de stabilité en termes de gouvernance.» (24 Heures)