Le collège de Saint-Roch bientôt restauré

Le collège historique de Saint-Roch (1874) à Lausanne a besoin d'un sérieux lifting. Le Conseil communal a ouvert la porte ce mardi soir aux premières études pour sa rénovation complète. Un crédit d'études de 1,4 million a ainsi été accordé à la Municipalité. Le prix de l'ensemble des travaux, qui sera déterminé après cette première phase, devrait avoisiner la dizaine de millions de francs. A ce stade, la fin du chantier est prévue pour la rentrée 2021.

A titre de comparaison, la restauration de Villamont, il y a quelques années, a coûté 44 millions avec la construction d'une extension, ce qui ne sera pas le cas à Saint-Roch. A noter encore qu'une première intervention a eu lieu sur le site de Saint-Roch avec la réfection des salles de gym en contre-bas du bâtiment principal, inaugurée il y a deux ans.

En plénum, la gauche s'est montrée très satisfaite de voir débarquer ce préavis, longuement attendu, tant l'état de cette vieille école laisse à désirer: «Enfin!», s'est notamment exclamée la socialiste Anne-Françoise Decollogny qui fait partie du conseil d'établissement de Saint-Roch.

Bâtiment classé

En résumé, il s'agira d'isoler le bâtiment, d'y installer un ascenseur et de le rendre accessible aux handicapés, de refaire le toit et de consolider les murs en molasse. L'édifice figure en note 2 au recensement architectural de Lausanne et est inscrit à l'inventaire cantonal des Monuments historiques non classés.

A droite, on s'inquiète pourtant de l'ampleur de l'ouvrage et la somme de dix millions, réservée pour l'instant au plan des investissements, semble bien modeste: «On n'arrivera pas à contenir les dépenses à 10 millions», prédit le PLR Maurice Calame. Comme son collègue PLC Valentin Christe, il demande un plan directeur, une planification sur les rénovations du parc scolaire lausannois.

Elu du groupe Le Centre, Vincent Vouillamoz connaît bien le collège puisque son fils le fréquente. Son épouse y est aussi allée en classe. A l'époque déjà la vétusté de l'édifice et ses courants d'air étaient bien connus. Le PLR Jean-Daniel Henchoz rappelle qu'un postulat de l'ancien conseiller communal socialiste Julien Eggenberger demande une vision globale depuis plusieurs années, une synthèse toujours promise par la Municipalité, mais qui ne vient jamais.

«Les élèves nouveaux ne peuvent pas attendre, même pas un mois»

Le municipal en charge, David Payot, ne nie pas que le parc scolaire est vétuste. Mais il y a de véritables enjeux urbanistiques et la réflexion doit être poussée. Ces dernières années, les autorités se sont retrouvées constamment dans l'urgence, pressées d'ouvrir des classes supplémentaires pour accueillir la population nouvelle qui arrive à Lausanne. «Or, dit David Payot, les élèves nouveaux ne peuvent pas attendre, même pas un mois.»

Pour le reste, le municipal plaide aussi que beaucoup de réfections sont conduites mais pas forcément spectaculaires. Enfin, sur la question du prix de la restauration de Saint-Roch, il fait valoir que les classes du bâtiment sont déjà aux normes d'aujourd'hui car les classes d'autrefois contenaient beaucoup d'élèves. Il n'y aura donc pas besoin de revoir toute la structure des classes, ce qui limite l'investissement.

Le Conseil communal a finalement accepté le crédit d'étude pratiquement à l'unanimité. Seuls deux élus s'y sont opposés, dont le PLR Guy Gaudard qui estime que le collège, «en ruine et insalubre» devrait être carrément démoli.

