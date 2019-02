Le cosplay, roi de Japan Impact

Témoignage

L’art brut a pris de l’avance

Les routes du Japon, Edward M. Gómez les sillonne dans un but autre que celui d’y dénicher les héros de la culture contemporaine ou de la société de consommation nippone: c’est l’art de la marge que ce journaliste culturel d’origine américaine chasse. Ce sont ces auteurs qui créent hors des circuits, souvent pour eux-mêmes et sans aucune intention d’exposer leur travail, qu’il aime découvrir et rencontrer.



Au fil de ses voyages, ce passionné a collecté et ramené de très belles prises, souvent inédites, des peintures, sculptures ou dessins, qu’il vient de mettre en scène dans une exposition à voir jusqu’au 28 avril à la Collection de l’art brut à Lausanne, «Art brut du Japon, un autre regard». Il y a Itsuo Kobayashi, qui met en images et tient une sorte de journal intime de tout ce qu’il mange, il y a les étonnantes sculptures de colle de Ryuji Nomoto, les

portraits photographiques que Fumiko Okura assemble, il y a surtout ces vibrations autres.



Edward M. Gómez en dira plus encore dimanche (14h15) dans la conférence qu’il donnera à Japan Impact. Florence Millioud Henriques