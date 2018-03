Le départ du doyen suscite des craintes de «pillage» à l’EHL

Alors qu’elle fête cette année son 125e anniversaire, l’École hôtelière de Lausanne (EHL) fait face à une concurrence aiguisée. En décembre dernier, 24 heures racontait comment l’ex-doyen de l’institution du Chalet-à-Gobet, Fabien Fresnel, était parti pour l’Institut de hautes études de Glion. Plus exactement, il a rejoint Sommet Education, un groupe récemment créé qui chapeaute Glion, avec son campus de Londres, ainsi que l’école Les Roches (VS) et ses campus américain, espagnol et chinois. Il y occupe le poste de directeur opérationnel depuis le début de 2017.

Une quinzaine de collaborateurs du Chalet-à-Gobet, dont des cadres en vue, ont fait le saut dans le sillage de Fabien Fresnel, qui veut faire de Sommet Education un rival affûté de l’école lausannoise.

Du côté de l’EHL, ce «transfert», qui remonte à l’an dernier, fait des vagues. Un groupe de professeurs, anciens et actuels, de l’EHL accuse la direction d’avoir laissé partir le doyen et les collaborateurs qui l’ont suivi sans protéger le savoir-faire mondialement reconnu de l’institution du Chalet-à-Gobet: «Ces anciens collaborateurs ont appris leur métier à l’EHL. Ils ont créé leur outil et leur savoir pédagogique chez nous. Ils sont en train de dupliquer à Glion ce qu’ils ont appris à l’EHL», affirment-ils.

«Manque de discernement»

Certains des cadres transfuges auraient eu «le loisir de piller calmement durant plusieurs mois les données académiques de l’EHL au profit du futur employeur». Pour finir, les mécontents critiquent leur propre direction: «Cela démontre un manque évident de discernement de la part de la HES-SO lausannoise.» Selon les critiques, la direction aurait dû imposer une «clause de non-concurrence» aux partants, en particulier à l’ancien doyen Fabien Fresnel.

Michel Rochat, directeur général de l’EHL, a-t-il vraiment manqué de clairvoyance? Il s’en défend: «Dès la connaissance de ces événements, André Witschi, président du conseil de fondation de l’École hôtelière de Lausanne, est personnellement intervenu, début 2017, auprès des dirigeants de Glion afin de clarifier la situation. De ce fait, il n’y a plus lieu de revenir sur cet épisode regrettable qui a eu cours il y a plus d’une année», affirme le directeur général.

«Ces quinze départs doivent être mis en relation avec l’effectif de plus de 500 collaborateurs de notre école»

À l’entendre, l’institution lausannoise a donc été secouée en haut lieu par les départs et s’en est inquiétée. Mais pour quel résultat? «Notre but était d’aplanir tout malentendu avec Glion. Ces quinze départs doivent être mis en relation avec l’effectif de plus de 500 collaborateurs de notre école. Rien ne montre que notre ancien doyen n’a pas respecté l’éthique», affirme Michel Rochat.

Interrogé sur l’absence de «clause de non-concurrence» appliquée aux collaborateurs partants, Michel Rochat écarte une telle mesure par principe: «Notre réputation internationale ainsi que notre esprit de confiance, de collégialité et d’ouverture nous recommandent de ne pas ficeler nos employés cadres par des clauses de non-concurrence que la loi a réglementées, en vue de la protection du travailleur, de manière stricte.»

L’EHL risquerait selon lui l’autogoal si elle utilisait l’outil de la clause de non-concurrence pour se protéger en cas de départ de ses cadres: «Une telle restriction irait à l’encontre des intérêts de l’EHL puisque celle-ci se verrait elle-même privée des meilleurs enseignants. Or, cette recherche permanente de l’excellence constitue l’un des critères de qualité que l’EHL s’évertue à remplir pour ses étudiants», affirme-t-il.

Secret d’affaires

Michel Rochat rappelle toutefois l’existence d’un devoir de confidentialité: «Fabien Fresnel est tenu de garder le secret et cela même après la fin du contrat. Nous sommes légitimement fondés à croire que l’ancien doyen respecte entièrement l’obligation de garder le secret de fabrication et d’affaires de l’EHL.»

Du côté de l’école de management hôtelier de Glion, qui inaugure le 22 mars son nouveau restaurant gastronomique, Le Bellevue, il n’est pas question de réagir à des critiques personnelles. Les deux institutions, dans les hauts de Montreux comme au-dessus de Lausanne, préfèrent parler de «positionnement différent» et de «concurrence saine». (24 heures)