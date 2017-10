Le dernier adieu des Thaïlandais d’ici à leur roi

Ils n’ont d’yeux que pour lui. Près de 300 personnes issues de la communauté thaïlandaise de Suisse romande, réunies au centre bouddhiste d’Echallens, rivent leurs regards embués sur les grandioses funérailles de leur roi Bhumibol Adulyadej, dit Rama IX. Une cérémonie fastueuse, en direct de Bangkok, pour marquer la fin d’un an de deuil, décrété le 13 octobre 2016 à la mort du monarque de 88 ans. Jeudi, durant près de huit heures, les fidèles sont venus se recueillir dans ce qui est présenté comme le second temple bouddhiste thaï du pays après celui de Gretzenbach (SO).

Il est exactement 13 heures quand les participants s’avancent un par un, une fleur à la main, face au portrait de celui qu’ils considèrent comme un demi-dieu. L’offrande déposée, chacun se fend d’une révérence avant de regagner l’arrière de la salle ou l’extérieur du bâtiment. C’est le moment le plus fort de la cérémonie après plus d’une heure de recueillement et de prières silencieuses devant la retransmission télévisée des funérailles officielles.

Pleine à craquer, la salle se vide au compte-gouttes. Ceux qui sortent tentent de retrouver les chaussures laissées à l’entrée tandis que ceux qui priaient dans les cuisines ou les couloirs peuvent enfin accéder à l’autel. Les enfants ont cessé de jouer et le silence solennel incite quelques larmes à perler. «Nous sommes tristes depuis le jour où le roi est décédé et je pense que les émotions sont montées graduellement jusqu’à aujourd’hui, exprime Wanlee Knoerr, l’une des fidèles. Ce sont des instants très difficiles pour tout le monde.»

Du noir durant un an

Comme le veut la coutume, chacun est vêtu de noir de la tête aux pieds à l’exception des membres de la mission permanente thaïlandaise aux Nations Unies, en habits blancs de fonctionnaires. «C’est ainsi depuis une année, tout au plus nous portions des vêtements de couleur sombre. C’est une manière de montrer que nous sommes touchés et solidaires», souligne Surang Moonwong, une bénévole active au sein du temple.

«Aujourd’hui nous allons envoyer notre roi au paradis ou le plus haut possible. Même s’il restera dans nos cœurs, c’est la dernière fois qu’il est parmi nous, voilà pourquoi c’est si important», explique Wanlee Knoerr.

Et puis, il y a les liens du souverain avec la Suisse, en particulier Lausanne (lire l'encadré). Un passé qui le rapprochait encore des quelque 15'000 à 20'000 Thaïlandais vivant dans le pays. Voilà aussi pourquoi ces derniers avaient à cœur de faire les choses en grand. Même si nous sommes loin des grandioses funérailles organisées au pays, pour lesquelles la cérémonie et la construction du crématoire sont estimées à 90 millions de dollars, il s’agissait de rendre un hommage digne à Rama IX. «C’est un demi-dieu, le père de la nation», insiste Jeremy, le fils de Wanlee Knoerr.

Symbole d’unité

Les prières ont commencé en matinée et les plus assidus ont suivi la cérémonie officielle jusqu’à son terme prévu aux alentours de 17 heures. A la mi-journée, un vaste buffet de plats traditionnels s’étirait sous les tonnelles du jardin. «C’était impensable de louper cette journée et, comme beaucoup de gens, j’ai pris congé pour être là», indique Surang Moonwong.

«C’est le symbole d’une unité nationale autour du roi au-delà des communautés, observe le consul honoraire de Thaïlande à Genève, Armand Jost. Par ce moment de partage, le peuple salue son charisme et le remercie d’avoir dédié sa vie à la Thaïlande.» Beaucoup soulignent en effet que Bhumibol Adulyadej était, pour eux, bien plus qu’un roi. «Il était comme notre père car il s’occupait de rendre notre vie meilleure, loue Surang Moonwong. Il a toujours pris des décisions pour le bien du pays et nous lui rendons hommage pour cela.» (24 heures)