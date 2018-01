Le festival de Toto Morand en manque de subvention

Décidément, Toto Morand et les subventions culturelles, cela ne va pas vraiment de soi. On se souvient qu’en septembre dernier, en riposte à une action judiciaire lancée par la Ville de Lausanne contre lui dans le dossier de la sauvegarde de la forêt du Flon, le fondateur des magasins Pomp it Up avait annoncé qu’il ne sponsoriserait plus les manifestations culturelles de la capitale vaudoise. À savoir le Festival de la Cité et le Théâtre de Vidy. Cette fois, c’est «son» 1066 Festival à Épalinges qui se retrouve dans la tourmente. «En péril», assure même son président.

Jusqu’à présent, Épalinges accorde une subvention de 20'000 francs au 1066 Festival, ainsi qu’une garantie de déficit de 10'000 francs. Depuis 2015, la manifestation demande que ces 10'000 francs soient convertis en subvention sonnante et trébuchante. Mais le président de la commission culturelle et syndic, Maurice Mischler, vient d’annoncer que la décision était reportée à l’automne 2019.

«Les temps sont de plus en plus durs pour les petits festivals»

«Ce serait pourtant une opération à zéro franc d’augmentation pour la Commune vu que le festival reste déficitaire et que la clause de garantie de déficit est à chaque fois actionnée avec, au final, un soutien de 30'000 francs», s’étonne Toto Morand. Pour ce dernier, il s’agirait même d’une opération essentielle pour la survie de la manifestation, qui aurait au contraire besoin d’un coup de pouce financier supplémentaire pour ne plus perdre d’argent et rembourser ses dettes. Toto Morand, qui sponsorise déjà la manifestation palinzarde à hauteur de 30'000 francs, soupire: «Les temps sont de plus en plus durs pour les petits festivals. Il faut savoir si Épalinges tient à conserver le sien ou pas.»

Pour l’heure le syndic, Maurice Mischler, ne souhaite pas «négocier» avec Toto Morand par presse interposée. Il se dit toutefois prêt à rencontrer le président du 1066 Festival ces prochains jours. «C’est le Conseil communal qui a décidé de soutenir cette manifestation sous forme d’une subvention et d’une garantie de déficit. Ce n’est pas moi qui peux en changer», commente simplement le syndic. (24 heures)