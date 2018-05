Le futur commandant de police doit-il être un soldat?

Si l’ordre du jour n’est pas modifié à la dernière minute, le Conseil communal de Lausanne débattra ce mardi soir d’une intervention en lien avec le choix du futur comandant de la police. Alors que l’actuel titulaire, Pierre-Alain Raemy, a fait valoir ses droits à la retraite, la Municipalité publie sur le site de la ville une annonce en vue de recruter son remplaçant. Son remplaçant? Eh oui, pas sa remplaçante, à en croire l’interprétation que fait de l’offre d’emploi la conseillère socialiste Thanh-My Tran-Nhu.

Cela renvoie à une vision militaire de la police; en plein débat sur Savatan

Dans une interpellation urgente, elle remarque qu’exceptionnellement le langage épicène n’a pas été utilisé. «Il est aussi mentionné que le fait d’avoir effectué son service militaire serait un plus», ajoute la conseillère communale. Or, cette précision non seulement discrimine indirectement les femmes («à Genève le commandant est une femme!»), mais en plus elle renvoie à «une vision militaire de la police qui tombe en plein débat sur le côté militariste de l’école de Savatan». L’élue remarque au passage que les conditions pour l’accès à l’école de police font également le lien avec le service militaire. Si le débat est assez chaud autour de l’Académie de Savatan, il l’est plus encore sur la police lausannoise, dans le bouillant contexte du deal de rue. C’est donc un Conseil communal très concerné qui va débattre ce soir.

Représentant d’Ensemble à Gauche, Pierre Conscience fait partie des «consorts» qui ont cosigné, avec les Verts également, l’interpellation de Thanh-My Tran-Nhu. L’élu juge que le «profil autoritaire» décrit dans l’offre d’emploi municipale ne «va pas». «Entre les lignes, on comprend qu’il faut un homme à la tête de la police lausannoise», poursuit-il.

L’allusion au service militaire le fait bondir: «La tâche de police n’a rien à voir avec la défense nationale. Elle a davantage trait à la résolution et la gestion de conflits.» Pierre Conscience dénonce le «tournant sécuritaire pris par la Municipalité depuis 2012.»

À droite, les avis sont évidemment plus nuancés, voire totalement contraires. Au PLC, Valentin Christe admet qu’il y a quelque chose d’«anachronique» à ne pas mentionner explicitement les femmes: «Une candidature féminine peut se justifier.» En revanche, il cautionne le rapprochement avec le militaire: «C’est en lien avec la hiérarchie et l’esprit de corps, reprend-il. Oui, c’est un plus pour un commandant de la police.»

Enfin, au PLR, parti du municipal de police Pierre-Antoine Hildbrand, le président de la section Lausanne et conseiller communal Philippe Miauton juge qu’il n’y a «pas de quoi faire un débat urgent». Il rappelle que l’annonce précise, en fin de liste, que les postes à Lausanne «sont ouverts tant aux femmes qu’aux hommes».

L’évocation du militaire a davantage trait à sa dimension de commandement («comme chez les pompiers par exemple») qu’à celle de l’instruction qui renverrait à la capacité militaire ou à la stratégie. «L’aspect militaire est à mettre en regard avec la réalité de la hiérarchie, fortement présente dans un corps de police. L’idée n’est pas de favoriser toute personne qui aurait fait son service militaire ou serait un militariste…» (24 heures)