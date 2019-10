Le futur tunnel du LEB freiné par des gaz toxiques

Surprise sous l’avenue d’Échallens de Lausanne. En creusant le tunnel du LEB, les ouvriers sont tombés sur des veines de charbon et de pyrite. Une découverte embarrassante puisque ces matériaux, combinés à la chaleur des machines, se transforment en gaz toxiques, le dioxyde de soufre et le sulfure d’hydrogène, relate «20 minutes».

«L’action de la haveuse et le contact de la chaleur peuvent donner lieu à des émanations gazeuses, confirme Noémie Hatet, chargée de communication pour les TL. Il y a quelques semaines, les mesures de qualité de l’air que nous menons régulièrement ont montré la présence de soufre au-dessus du seuil toléré. Des odeurs ont également été relevées à l’endroit où nous creusons. C’est une situation géologique totalement inédite.» Les TL arrêtent donc le chantier.

La Suva mène des analyses complémentaires qui confirment les premiers résultats et transmet une série de mesures à prendre pour la sécurité des employés. Ceux qui œuvrent sur le front d’excavation doivent porter des masques à filtre à charbon et des protections pour les yeux. «Le système de ventilation fonctionne sans arrêt à l’intérieur du tunnel et la qualité de l’air est surveillée en permanence. Si le seuil est dépassé, le chantier est stoppé jusqu’à ce que les valeurs retombent», explique Noémie Hatet. Il serait question d’interruption de percement «de quelques heures». Pour rappel, les ouvriers œuvrent de 5h30 à 22h30 du lundi au vendredi.

Pas de risque

«Le bureau d’analyse avec lequel nous travaillons mesure une quantité de soufre supérieure au seuil toléré dans un milieu confiné, sur le front d’excavation, au moment où la haveuse est en contact avec la pyrite et le charbon, précise la chargée de communication. Si on arrête la creuse, le seuil retombe à la normale. Par ailleurs, la roche à nu ne génère pas d’émanation.» Et de préciser que «pour l’instant il n’y a pas de risque pour les riverains, d’ailleurs les ouvriers qui travaillent plus loin portent un simple masque à poussière».

Avant cette découverte, la haveuse avait déjà progressé de 550 m depuis le parc de la Brouette. Aujourd’hui elle est ralentie, puisqu’elle creuse environ 2,5 mètres chaque jour contre les 3,5 mètres escomptés. Les TL ne s’avancent pas sur les incidences sur le planning général ni sur d’éventuels surcoûts. «Nous effectuons des sondages sur la structure et la composition de la roche, mais la répartition aléatoire de ces minéraux ne permet pas d’estimer leur présence et leur quantité.» L’excavation doit être achevée début 2020.