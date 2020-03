Le guet de la cathé sonnera la Clémence pour appeler à la solidarité

Trois coups, pause, six coups, pause, trois coups, pause, six coups, pause, et ainsi de suite. La Clémence, l'une de sept cloches de la cathédrale de Lausanne, retentira tous les soirs à 22h pour appeler les Lausannois à la solidarité et à l'entraide en ces temps troublés par la crise du coronavirus. Le guet de la cathédrale, Renato Häusler, activera manuellement la vénérable cloche (fondue en 1518), comme le faisaient ses prédécesseurs au Moyen-Âge.

«A l'époque, le guet sonnait la cloche aussi longtemps que le sinistre n'était pas maîtrisé, cela pouvait prendre un temps fou!, raconte Renato Haüsler. Mais cette sonnerie servait avant tout de soutien moral. C'est ce symbole que nous souhaitons réactiver dès ce soir.»

Pour le coup, la Clémence ne retentira pas continuellement jusqu'à la fin de l'épidémie. Mais tous les soirs à 22h, juste après l'annonce traditionnelle de l'heure, le guet se placera sous la cloche (174 cm de diamètre!) et lancera le battant pendant cinq minutes. «Une faudra quelques instants pour que le battant frappe la cloche, il faut donner de l'élan», explique Renato Häusler. Le guet est aguerri à la sonnerie manuelle des cloches, car il arrive que la Marie-Madeleine (la plus imposante des cloches de la cathédrale, celle qui donne l'heure) tombe en panne.