Le lien étroit qui unit l'arbre à l'homme

Les arbres et leurs merveilleuses ressources attisent l’imaginaire aux quatre coins de la planète et se déclinent à l’envi en librairie, tel le best-seller de l’Allemand Peter Wohlleben «La vie secrète des arbres», ou encore «L’intelligence des plantes» de l’Italien Stefano Mancuso (lire encadré). Ils sont également au cœur de la nouvelle exposition du Jardin botanique de Lausanne, «DurAbrilité». Mais ici, exclusivement en lien avec les humains.

«Nous sommes partis du constat d’enseignants vaudois qui ont observé que les gymnasiens n’étaient pas assez armés pour comprendre les changements globaux et l’impact de l’homme sur le système Terre, détaille Christophe Randin, conservateur et commissaire de l’exposition. Car cela va bien au-delà du changement climatique. Nous ne voulons pas donner une leçon de vieux paternalistes aux 16-20 ans, mais nous estimons qu’ils doivent en savoir plus que nous car ce sont eux qui vont devoir appréhender un monde où les relations entre hommes et nature se complexifient.» La perception que nous avons des arbres, qui fait l’objet de la première partie de l’exposition, «s’est construite dans l’histoire et le temps. La tradition des forêts sacrées était par exemple répandue dans des nombreuses cultures. L’arbre nous survit et rythme la vie de l’homme.» C’est dans le Nevada, aux États-Unis, que les plus anciennes essences ont été découvertes. La datation de ces pétroglyphes – des dessins gravés sur la pierre – représentant un conifère et un yucca, remonte à 14'000 ans. Plus loin, une salle «immersive», où flotte une odeur de pins, invite chacun à observer les différents modes de perception des arbres, de leur capacité à échanger des ressources, à résister aux attaques ou encore à s’adapter aux températures afin de faire éclore leurs bourgeons au moment adéquat.

Parmi les changements globaux auxquels la nouvelle génération devra faire face, l’exposition aborde, entre autres, celui de l’utilisation des sols et la déforestation. Cette dernière remonte à l’âge du bronze. Étonnamment, 60% des paysages de montagne étaient déjà transformés à cette époque. «Des zones de pâturages ont remplacé des parties de forêt en altitude créant cette mosaïque de surfaces. Le paradoxe aujourd’hui est qu’on déforeste des régions entières autour de l’Équateur alors qu’en Suisse la forêt regagne du terrain, 1% par année.» À cause de la tertiarisation de la société, ces parcelles sont devenues trop chères à exploiter. Avec des conséquences contrastées: ces poumons verts aident à la séquestration du dioxyde de carbone et apportent une protection naturelle aux habitations contre les avalanches. Mais ils transforment aussi l’équilibre des paysages alpins, impactant ainsi le tourisme, et provoquent une perte de la diversité des espèces.

Le message de l’exposition ne cède pourtant pas au catastrophisme et s’ouvre aux solutions à travers différents exemples concrets. Pour compléter la visite – privilégier les guidées – le visiteur peut expérimenter l’impact de la présence des arbres sur les températures dans une grande sphère représentant la Terre, construite pour l’occasion à l’entrée du jardin. (24 heures)