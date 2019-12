Le local d'injection élargit ses horaires d'ouverture

Des horaires trop restreints: cette critique revient souvent dans la bouche des toxicomanes fréquentant l’Espace de consommation sécurisé de drogues (ECS). Un an après son ouverture à Lausanne dans le quartier du Vallon, la structure de réduction des risques, qui compte à ce jour 450 usagers différents, élargit ses horaires dès le 6 janvier, de 11h à 19h30 (au lieu de 12h à 19h actuellement). Il s’agit de diminuer le temps d’attente et éviter des consommations dans l’espace public. En cas de forte affluence, deux places supplémentaires seront ponctuellement ouvertes pour l’injection et quatre pour l’inhalation. Rappelons qu’actuellement quatre places sont prévues pour les injections, quatre pour l’inhalation et une pour le sniff.

Ces changements ne coûteront pas un sou, précise la Ville: le personnel s’est réorganisé pour adapter les présences en fonction des habitudes de consommation. «La fréquentation est plus importante en fin de journée, surtout du jeudi au samedi, observe Matthieu Rouèche, directeur de la Fondation ABS, qui gère le lieu sur mandat des autorités. Pour le moment, cette ouverture supplémentaire est suffisante pour répondre aux besoins de la majorité des usagers.»

«Il est clair qu’on ne répond pas à ceux des personnes qui consomment plus tôt dans la matinée ou la nuit, commente le municipal Oscar Tosato. Mais nous sommes satisfaits d’avoir pu ouvrir un tel lieu à Lausanne. Ce projet pilote évolue déjà pour trouver des solutions sociosanitaires au phénomène de l’addiction. Il pourrait y avoir d’autres améliorations.» L’ECS sera évalué après dix-huit mois puis à son terme, après trois ans.

En ce moment, on dénombre entre 45 et 55 consommations par jour (des chiffres à nouveau à la hausse après un été calme). Le produit le plus consommé est la cocaïne (70%), par injection ou inhalation.

Les horaires du Distribus – chargé de distribuer du matériel stérile sur la place de la Riponne – restent inchangés (de 19h à 21h). Ils avaient été revus à la baisse après l’ouverture de l’ECS.