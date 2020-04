Le marché de Lausanne reprend dans le calme et la discipline

À Grancy, c’est presque un lundi matin comme les autres. Le beau quartier Sous-Gare s’éveille avec son marché. Sous un de ses nombreux marronniers en fleur, le fameux stand fruits et légumes de la famille Borboën est de retour. Et les clients du quartier sont au rendez-vous. Même si aujourd’hui il n’y aura qu’un seul et unique stand. «Bonjour! Ah non, c’est de l’autre côté!» Derrière les cageots, les marchands expliquent inlassablement aux clients le petit parcours qu’ils doivent emprunter pour pouvoir faire leurs achats.

Les acheteurs sont en fait dans un couloir. D’un côté, un vauban, fourni par la Ville, les sépare des étals. De l’autre, de la rubalise crée une limite entre eux et le reste de la rue. C’est l’une des onze règles auxquelles les stands doivent se soumettre: garantir que les flux piétons ne soient pas entravés par des personnes qui attendent à leur stand.

Ce sont les employés qui prennent les commandes et touchent les produits. Une fois son sac rempli, le client se rend à l’autre bout du stand pour payer la liste manuscrite rédigée par l’employé. «Twint, ça va pour vous?» L’application de paiement par smartphone a ici aussi une cote jamais imaginée auparavant. Mais le paiement en cash est toujours possible. Une jeune femme, gantée, ne s’occupe que de la caisse et ne touche à rien d’autre.

Ce stand profite d’une reprise à son emplacement habituel et le même jour que d’ordinaire. Au centre-ville, dans la zone piétonne, la chose est moins aisée. Qui tient et où est exactement la douzaine de stands isolés? Une femme masquée qui traîne son chariot à roulettes derrière elle cherche désespérément un marchand de nourriture. «J’en ai trouvé un à la rue du Pont, et là je vais aller voir à la rue de l’Ale.» Déception sous le masque lorsqu’on lui dit qu’on en revient et qu’il n’y a rien. «C’est un peu bizarre cette organisation!»

Pas simple de s’y retrouver, jugent les quelques personnes interrogées. Le site de la Ville de Lausanne propose une liste de lieux qui s’ouvrent chacun sur une liste de dates. On y voit ensuite les vendeurs et producteurs présents. Un conseil: prendre quelques minutes pour faire son programme avant de partir errer à la recherche de son fromager préféré. À moins qu’on conçoive la sortie comme une grande balade.

Organisés différemment

Et pour certains noms habituels du marché, on aura beau chercher, on ne trouvera pas. «Nous nous rendons compte que certains maraîchers se sont organisés différemment et qu’ils n’ont pas matériellement le temps de venir faire ça maintenant», observe le municipal lausannois de l’Économie, Pierre-Antoine Hildbrand. Lundi, seule une moitié d’emplacements avait trouvé preneur. Pour la suite du programme, on note que les traditionnels mercredi et samedi sont les jours les plus prisés.

L’élu rappelle que ce modèle du lundi au samedi ne va pas durer: «La Confédération a indiqué que la reprise complète des marchés pourrait être possible dès le 11mai. D’ici là, certains vont continuer avec la vente directe uniquement.»

Fidèle au poste, à la Riponne, Antonio Angelucci est stoïque: «Il y aura les clients qu’il y aura.» Pas absolument convaincu qu’ils parviendront jusqu’à lui, il apprécie tout de même d’avoir pu redémarrer. Même si c’est en douceur. Nulle part on ne verra de file interminable, mais plutôt un flux modeste de clients très prudents face à des marchands fort appliqués à faire respecter les règles.