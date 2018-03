Le meilleur et le pire de la mobilité douce primés

Quatre prix ont été décernés, vendredi à Lausanne, pour souligner les tops et les flops en matière d'aménagements de mobilité douce dans l'agglomération lausannoise. Une cérémonie organisée par actif-trafiC, organisation engagée en faveur de transports durables, et par PRO VELO Région Lausanne, association qui promeut l'usage du vélo et défend les intérêts des cyclistes. Une quarantaine de propositions étaient parvenus aux deux jurys, piéton et cycliste, après un appel à projets lancé en octobre 2017.

La Ville de Lausanne obtient les deux distinctions «positives» à savoir la Rustine d'or, pour le meilleur aménagement cycliste, et le Soulier d'or, son équivalent piétonnier. La Rustine d'or applaudit les nouveaux contresens cyclables dans le quartier de l'Avenue de France tandis que le Soulier d'or récompense la passerelle piétonne de la Sallaz, reliant la ville à la forêt de Sauvabelin.

Mais Lausanne reçoit également la Sandale trouée, censée élire le pire aménagement piétonnier, qui revient à la place du Tunnel. D'après le jury, elle «manque de convivialité» tandis que le réglage de ses feux piétons est jugé incohérent. Finalement, l’Etat de Vaud, la commune d’Ecublens et la Confédération se partagent le prix du Pneu crevé pour «l'hostilité de la route de la Pierre au trafic cycliste et l'incohérence de ses aménagements».

(Développement suit) (24 heures)