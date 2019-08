Le mur trop penché d’un vigneron inquiète Lutry

Le vénérable mur de vigne du chemin du Daley peut-il vraiment s’effondrer? C’est la question autour de laquelle s’opposent la Municipalité de Lutry et le vigneron Jean-Christophe Piccard, propriétaire dudit mur. Tout le monde s’accorde à dire que l’ouvrage forme un angle bizarre avec la chaussée, comme s’il était penché au-dessus d’elle et qu’il menaçait de basculer. «Mais il n’est pas plus dangereux en août 2019 qu’il ne l’était en août 1989. Rien ne justifie des mesures d’urgence», estime Jean-Christophe Piccard. La Commune en a décidé autrement puisqu’elle vient de fermer «pour une durée encore indéterminée» une partie du chemin du Daley aux piétons et aux véhicules. «Cette fermeture est rendue obligatoire en raison des risques d’éboulement de certains murs de vigne situés le long du domaine public», justifie dans un courrier le Service communal des travaux et domaines.

Cette mesure n’enchante pas les riverains. «Tout le monde est pénalisé par une décision prise unilatéralement par la Municipalité dans le cadre d’un litige privé, déplore le vigneron voisin Alain Chollet. Mes livreurs et mes clients empruntent cet accès mais je suis mis devant le fait accompli.» Quant à Jean-Christophe Piccard, il pointe les méthodes employées: «Je sais que je dois refaire ce mur, c’est d’ailleurs prévu après les vendanges. En attendant, la Commune souhaitait que je prenne des mesures d’étayage. Ce que je n’ai pas fait car ça pourrait changer les équilibres d’un ouvrage qui tient debout depuis des dizaines d’années. Ils ont donc décidé de fermer la route au 31 juillet. Je suis un peu atterré. Nous aurions pu discuter puisque je suis d’accord sur le fond, mais j’ai affaire à des personnes qui suivent les procédures sans se demander si leurs décisions ont un sens.»

La Ville raconte l’histoire différemment. «Cela fait une année que nos services ont pris contact avec le propriétaire. Il a un peu ronchonné, nous l’avons relancé et nos derniers courriers recommandés sont restés lettre morte», raconte le municipal Charles Monod. Une expertise a été demandée au bureau d’ingénieurs Giacomini & Jolliet SA. Dans son rapport, ce dernier analyse l’inclinaison du mur et juge que «l’instabilité est suffisamment importante pour que le mur soit considéré comme dangereux et irrécupérable».

Pour les spécialistes, «il paraît inévitable que la ruine de l’ouvrage se produise» et il est impératif de fermer le chemin du Daley. «Avec un tel rapport entre les mains, nous devons agir. Ce n’est pas un excès de zèle ou un acharnement envers le propriétaire, c’est la réalité du terrain», conclut Charles Monod.