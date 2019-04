Le nouveau Comptoir aura deux maisons

Le Comptoir Suisse a certes vécu, le public a perdu le goût de s’y rendre, mais il n’est pas mort pour tout le monde. En tout cas pas pour Richard Chassot, qui a décidé de rallumer la mèche après l’arrêt de la version historique l’an dernier.

Mercredi soir, lors de l’inauguration du Salon des vins Divinum à Morges, l’organisateur a surpris son monde en annonçant que le «Comptoir Helvétique» aurait lieu à Lausanne du 13 au 22 septembre, qui plus est à Beaulieu. «Alors que tout le monde pariait sur Payerne ou Yverdon pour une version sous cantine, on peut dire que la révélation du lieu est une surprise de taille», lâche un vigneron présent à Divinum et forcément intéressé par ce futur rendez-vous.

Lequel devrait miser sur l’alternance, puisque si l’édition 2019 est prévue dans les Halles Nord de Beaulieu, c’est Fribourg qui devrait abriter la manifestation les années paires, dès 2020 donc. «Je pense que le Comptoir tel qu’on le connaît a vécu, nous confiait Richard Chassot récemment. Mais le succès des expos dans les petites villes démontre qu’il y a encore un attrait du public pour ces moments conviviaux. Certains diront que je suis fou ou que je bois trop (il rigole), mais nous avons quand même en Suisse romande des produits du terroir, une histoire et des traditions que l’on peut mettre en valeur.»

Le contenu du futur Comptoir s’articulera notamment autour du tourisme, de la culture, du sport et des loisirs. Gageons que l’enthousiasme sera de mise pour les exposants potentiels, car en plus du Tour de Romandie qu’il dirige, Richard Chassot ne cesse de faire ses preuves au fil des ans. Prenez la première édition d’Apéro World, il y a deux semaines à Morges: alors que ce salon de l’apéritif avait tout du rendez-vous improbable, il a rencontré un étonnant succès populaire. Artisans et vignerons seront donc sans doute prêts à suivre sans trop se faire prier – au moins à l’essai – l’ancien cycliste dans ce nouveau défi à l’échelle nationale désormais.

(24 Heures)