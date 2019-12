Le nouveau règlement du port crispe Lutry

Le Conseil communal de Lutry s'est offert une séance chargée pour clôturer l'année, notamment en raison d'un débat nourri à propos du nouveau règlement du port. L'ancienne mouture, datant de 1993 et contenant des directives de 1979, «n'était plus en phase avec l'activité actuelle», pose Kilian Duggan, municipal chargé du dossier. L'objectif était aussi de faire diminuer le temps d'attente, puisqu'il faut actuellement près de trente ans pour obtenir une place. «Il y a 150 emplacements loués, 350 personnes sur la liste d'attente et nous n'octroyons que trois places par année, à la suite de départs ou de décès», illustre l'élu.

Nécessaire, le nouveau règlement a néanmoins été attaqué, notamment par des élus PLR. «Sur la nécessité de réviser ce règlement et sur ses grands principes, nous sommes d'accord, mais il y a beaucoup trop d'articles flous et qui peuvent être contournés», explique le président de section Cédric Alber, s'appuyant sur l'expertise de plusieurs juristes du groupe PLR. «Nous aurions aimé que ce règlement soit retravaillé dans un contexte apaisé, mais nous avons eu l'impression qu'il y avait une volonté de passage en force de la part du municipal. C’est plus la forme que le fond que nous avons contestée, ainsi qu’une certaine précipitation.» La motion d'ordre visant au report des débat a néanmoins échoué de justesse.

«Nous ne voulons pas mener une traque»

Au-delà du sentiment général, quelques articles ont spécifiquement fait réagir. L'obligation pour le titulaire de la place d'être capable de piloter lui-même, par exemple. «La réalité, c'est que nous envoyons des factures dans des EMS. Nous ne voulons pas mener une traque, mais être en mesure de mieux contrôler», défend Kilian Duggan. L'interdiction d'avoir plusieurs places dans le port ou sur le territoire communal a également été contestée, tout comme la remise en question de la transmission automatique d'une place à la famille en cas de décès. «C'est uniquement l'automatisation qui cesse. Nous voulons toujours que ce soit possible, mais en limitant les abus. Une demande devra être adressée à la Municipalité.»

Les tarifs ont été homogénéisés et augmentés à 32 fr./m2. «Actuellement, nous couvrons les charges grâce aux taxes majorées payées par les non-résidents. Sinon nous aurions un déficit structurel de 23'000 fr. par an», justifie le municipal.