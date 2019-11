Le nouveau visage des places de la Riponne et du Tunnel se dessine

Le projet «In-Between», de l'Espagnole Silvia Gonzalez Porqueres, a reçu le premier prix du concours d'idées en urbanisme lancé par la Ville de Lausanne en vue du réaménagement des places de la Riponne et du Tunnel. Il ne s'agit pas encore du projet définitif, mais tout comme les propositions classées en deuxième et troisième positions, il servira de base au Service de l'Urbanisme pour déterminer l'image directrice du futur projet.

Dans sa proposition, Silvia Gonzalez Porqueres conserve le vaste espace de la place de la Riponne, mais y ajoute un marché couvert. La circulation de l'avenue de l'Université est remplacée par un espace piéton. Sur la place du Tunnel, les voitures disparaissent en partie, et laissent place à un espace convivial avec de larges trottoirs, des bancs et des arbres. La rue des Deux-Marchés est reliée à la place du Tunnel par une ouverture et de larges escaliers. «Cette proposition démontre une stratégie claire et cohérente. Elle intègre les rues et les espaces qui se situent entre les places de la Riponne et du Tunnel, elle crée des liens vers l'extérieur, notamment grâce à un réseau de mobilité douce» explique Pierre Feddersen, architecte et Président du jury.

Plus de 500 Lausannois ont fait le déplacement samedi à Beaulieu pour suivre ce concours. Pour la première fois, ce type d'événement était donné de manière publique : les spectateurs ont pu suivre en direct les délibérations du jury par écran interposé.

Au total, trente-quatre projets ont été déposés, dont sept ont été présélectionnés par le jury pour les délibérations de samedi. Les participants, architectes, urbanistes, paysagistes et étudiants de dernière année dans ces professions, ont créé leur projet sur la base d'un cahier des charges constitué grâce à différentes actions participatives organisées par la Ville de Lausanne tout au long de l'année.