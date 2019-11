Le passage au courant vert prive les SIL de 6 millions

Lausanne passe dès janvier au courant 100% renouvelable. Et renonce ainsi à son courant «combi», pas entièrement vert et meilleur marché que le «nativa» écolo. L’annonce avait été faite au moment de la présentation du plan climat, en août dernier. Pour les ménages, rien de bien neuf, la plupart d’entre eux sont déjà branchés «nativa». C’est pour les petites et moyennes entreprises qu’un changement s’opère. Contraintes de passer à un courant plus cher, celles-ci pourraient aussi choisir de quitter le réseau lausannois.

«Nous devons les encourager à rester», résume Jean-Yves Pidoux, municipal en charge des Services industriels lausannois (SIL). Pour ce faire, les tarifs de l’électricité 100% verte ont été revus à la baisse. Résultat des courses: 6 millions de francs n’entreront pas dans les caisses des Services industriels en 2020. Les Lausannois ne verront pourtant pas cette baisse du tarif: elle est compensée par l’augmentation de taxes. Celles-ci iront renflouer des fonds liés au développement durable.

Mais ce n’est pas tout. Les SIL accuseront un autre manque à gagner l’an prochain. La Commission fédérale de l’électricité (ElCom) a en effet établi que la marge brut autorisée pour les clients passera de 95 francs à 75 francs. «Cela concerne tous les distributeurs d’électricité du pays, détaille Jean-Yves Pidoux. A Lausanne, cela représente environ 2 millions de francs de manque à gagner.»