Le pigeon avait piégé ceux qui voulaient le plumer

Une mallette noire, deux grands cartons de pièces à conviction et deux Africains sur le banc des accusés. Les temps sont durs pour les escrocs au wash-wash, grand classique par lequel des bouts de papiers deviennent des billets de banque.

Les pigeons sont de plus en plus méfiants. Certains même se font chasseurs. Ainsi, ce patron d’une petite entreprise lausannoise du bâtiment. Le moins qu’on puisse dire est que les escrocs avaient mal choisi leur victime, particulièrement avertie pour s’être fait avoir il y a quelques années.

L’entrepreneur explique avoir été contacté, depuis un numéro en France, par un homme disant vouloir investir en Suisse dans l’immobilier. «Il a affirmé avoir besoin d’une entreprise et trouvé les coordonnées de la mienne sur mon site.»

«Il m’a expliqué que c’était des billets de banque offerts par la Suisse pour financer des écoles au Cameroun, teintés en blanc afin de ne pas pouvoir être utilisés à d’autres fins»

Rendez-vous est pris. Mais le petit patron trouve ça louche. Il se rend à la police. «On m’a dit qu’à ce stade il n’y avait pas assez d’éléments pour poursuivre.» Alors il se rend au rendez-vous, enregistre la conversation avec son smartphone. «Le type que j’ai rencontré disait avoir beaucoup d’argent, mais qu’il s’agissait de billets blancs.» Et là il faut se pincer. «Il m’a expliqué que c’était des billets de banque offerts par la Suisse pour financer des écoles au Cameroun, teintés en blanc afin de ne pas pouvoir être utilisés à d’autres fins. Il a ajouté qu’il en restait beaucoup non dépensés, qu’il possédait le produit pour les révéler.»

Un second rendez-vous est pris, dans un hôtel. Deux hommes l’y attendent pour une démonstration avec des produits chimiques non identifiés. En gros, il s’agissait de «blanchir» deux billets de 100 francs, l’un appartenant à la victime, l’autre aux escrocs, puis de leur redonner leurs couleurs. «Ils m’ont dit qu’un billet d’origine permettait d’en révéler deux. Ils m’ont demandé d’apporter 50'000 francs. Cela devait me rapporter un bénéfice de 40%.» L’entrepreneur avait cette fois assez d’éléments pour porter plainte. Et s’il ne reconnaît au tribunal qu’un seul des deux accusés, celui-ci soutient avoir agi à la demande d’une autre personne. Verdict prochainement. (24 heures)