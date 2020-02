Le port de la Venoge va déménager et ça tangue

Saint-Sulpice va devoir déménager son port de la Venoge. Le fait était connu de longue date: le Canton est engagé dans un vaste projet de renaturation de la rivière, qui va finir par toucher l’embouchure (lire encadré). C’est là que se situent un peu plus de 90 places d’amarrage, 52 du côté de Saint-Sulpice et 40 du côté de Préverenges. En décembre dernier, le Conseil communal a été informé des contours du nouveau port qui doit les remplacer. Et déjà, le dossier s’annonce sensible.

À l’automne, les élus membres de la Commission du Laviau ont été conviés à une rencontre à ce sujet par la Municipalité. C’est le compte rendu de cette séance qu’ils ont présenté à leurs collègues en fin d’année. Un extrait de cette présentation donne le ton: «Le syndic nous apprend que ni le projet ni son financement n’ont totalement convaincu sa Municipalité.» Sur le fond, le compte rendu dévoile que les 90 places d’amarrage actuelles devraient être remplacées par un port de 249 places, un peu plus à l’est sur les rives du Léman. Le projet comprend aussi la construction d’une capitainerie et d’une buvette.

Mais la renaturation de la Venoge aura d’autres conséquences, puisqu’il faudra déménager les vestiaires et les terrains du FC Saint-Sulpice, reconvertir un chemin en route à deux voies et déplacer des places de parking. «Nous avons appris ces aspects pour la première fois lors de cette rencontre», s’étonne Rémy Pache, conseiller communal (Indépendants de Centre Droite), lui aussi convié par la Municipalité en tant que membre du comité de l’Association des navigateurs de la Venoge.

Le financement de ces diverses migrations fait évidemment «quinter». Selon le compte rendu de la Commission du Laviau, la Municipalité annonce en effet qu’elle ne prévoit pas d’investir un sou dans le nouveau port et qu’un investisseur privé a d’ores et déjà été trouvé. «Nous aurons quelqu’un qui met les places d’amarrage aux enchères et qui fixe les prix. Ce n’est pas du tout ce que nous voulons», critique Yves Dijamatovic, élu de l’Association Saint-Sulpice Ensemble et président de la commission. «On a l’impression dans ces discussions que les propriétaires de bateau sont hyperriches. Il faut casser ce mythe. Nous ne sommes pas à Monaco», tranche quant à lui Rémy Pache.

Pas d’argent du Canton

Autre poil à gratter, le compte rendu de la commission indique que la Municipalité ne s’attend à recevoir aucune aide cantonale: «La surprise était assez totale, lâche Rémy Pache. L’impression qu’on nous a donnée, c’est que le Canton nous laisse nous débrouiller alors que c’est lui qui est demandeur, avec son projet de renaturation de la Venoge.» Contactée, la Direction générale de l’environnement de l’État de Vaud confirme qu’il n’y aura aucun financement cantonal, mais précise néanmoins que la renaturation de la Venoge n’impose aucun déplacement des infrastructures sportives. Du côté de la Municipalité, aucun commentaire supplémentaire ne sera fait. Elle indique tout au plus réfléchir aux différentes pistes de financement envisageables en concertation avec les autorités de Préverenges, qui porteront également le projet. Celui-ci prendra plusieurs mois pour se dessiner.

«En l'état, la commission est laissée avec beaucoup de questions et de préoccupations», conclut Yves Dijamatovic. Une chose semble sûre: selon le calendrier donné par la Municipalité, le nouveau port n’émergera pas avant trois à six ans, le temps de changer l’affectation de terrains, d’obtenir une concession pour de nouveaux amarrages et d’autoriser les travaux. Dans l’intervalle, les amarrages actuels, eux, devraient pouvoir être maintenus jusqu’en 2025. Le Canton annonce en effet une mise à l’enquête pour la prolongation de la concession ces prochains jours. À l’embouchure de la Venoge, la nature reprendra ses droits lorsque les bateaux auront migré.