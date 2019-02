Le professeur Philippe Eckert prendra la tête du CHUV

Pierre-François Leyvraz, directeur général et directeur médical du CHUV, a fait part de sa démission au Conseil d’Etat en octobre passé, pour prendre sa retraite à la fin 2019.

Au terme d’une mise au concours publique des postes de directeur général et de directeur médical occupés par Pierre-François Leyvraz, le Conseil d’Etat a nommé le professeur Philippe Eckert, qui assumera également les deux fonctions.

Le professeur Eckert est actuellement chef de service de médecine intensive adulte et du centre des Brûlés au CHUV. Par ailleurs, le Conseil d’Etat a confirmé Oliver Peters en qualité de directeur général adjoint en charge des secteurs administration, finances, construction et logistique.

Sur proposition du professeur Eckert, le Conseil d’Etat a pris acte que le développement académique du CHUV sera soutenu dès 2020 par la constitution d’une délégation aux affaires académiques qui réunira le directeur général et le directeur général adjoint du CHUV, le doyen de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL et le président du collège des chefs de services.

Le Conseil d’Etat compte sur Pierre-Francois Leyvraz pour diriger l’institution jusqu’à la fin 2019 et pour accompagner la transition avec son successeur dès que le permettra le remplacement du professeur Eckert à la tête du service de médecine intensive adulte. (24 Heures)