Le retour de la caravane des quartiers ne laisse pas indifférent

Le Conseil communal de Lausanne a donné son blanc-seing au second pan de la politique des quartiers de la Municipalité. A la clé, une dépense de 130'000 francs par année (entièrement compensée par une réduction dans une autre ligne budgétaire) et la création d'un poste de coordination à 40%. Ces moyens iront à la caravane des quartiers qui redémarre après s'être interrompue, le temps d'une évaluation.

Cette manifestation, où les associations des quartiers organisent rencontres et spectacles sous la yourte, s'est déroulée tous les deux ans au départ, dans quatre quartiers à la suite. La nouvelle formule propose une dotation annuelle dans deux quartiers, de manière à maintenir un tempo plus soutenu. Une réorganisation des structures de la caravane des quartiers a en outre été décidée. En particulier, l'association qui gérait l'affaire a été dissoute pour laisser la place à un comité de pilotage où la Ville prend part.

La caravane est une «usine à gaz»

Le PLR s'est montré divisé. Une majorité du groupe semble sceptique quant à la nécessité de maintenir une manifestation qui se déroule en plus du travail annuel des maisons de quartier et des centres d'animation socioculturelle, sans compter les fêtes sporadiques et autres activités de quartier. Pour Florence Bettschart-Narbel, la caravane est une «usine à gaz» dans son organisation et il convient de continuer l'évaluation. Elle est parvenue à faire passer un amendement dans ce sens. Pour son collègue Guy Gaudard, la période d'austérité que traversent les finances lausannoises devraient inciter à se passer de manifestations telles que la caravane.

Mais au PLR, tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Bertrand Picard, lui, a fait partie de l'organisation de la caravane et témoigne de l'«impact social extrêmement positif sur les quartiers». Pour l'élu, le bien-fondé de l'existence de la caravane n'est plus à démontrer.

«C'est comme si la Municipalité ne voulait pas discuter de politique avec nous»

C'est du côté de la gauche radicale qu'est venue une autre critique. Parlant en son nom, l'indépendant d'Ensemble à gauche, Johann Dupuis a déploré la présentation saucissonnée de la politique des quartiers qui se divise en plusieurs préavis abordant à chaque fois un aspect différent: «Ainsi, dit-il, on ne discute pas du cœur de la question qui est l'animation socioculturelle. Je constate que la Municipalité avance à pas de loup vers une municipalisation et nous n'avons pas le choix de refuser les projets contenus dans les différents préavis. C'est comme si la Municipalité ne voulait pas discuter de politique avec nous.»

L'assemblée n'en a pas moins voté le préavis municipal à une forte majorité. L'évaluation recommandée par l'amendement Bettschart-Narbel ne sera en outre pas commandé à l'extérieur, puisque cela aurait coûté probablement aussi cher que la caravane elle-même. Une structure interne à la commune s'en chargera.