Le roi de la viande crue rejoint celui du poulet frit

Le Flon aiguise décidément les appétits. Après l’annonce de la venue du plus grand KFC du pays, dont le projet est actuellement soumis à l’enquête, voici que le roi de la viande crue aimerait à son tour mettre le couvert dans le quartier branché lausannois, si possible dès le mois de septembre. Et juste sous les futures fenêtres du spécialiste américain du poulet frit. Son nom: Tartares & Co, une enseigne déjà présente à Genève. «Lausanne nous a semblé être la ville idéale pour nous développer», explique Nicolas Perrenoud, un des patrons de la marque.

C’est dans un bâtiment longeant la rue de Genève que Tartares & Co souhaite s’installer, dans les anciens locaux de M-Way. Le projet prévoit une salle de restauration de 80 places et une terrasse de 70 places. L’établissement vise une ouverture sept jours sur sept. Nicolas Perrenoud: «Cela fait une année et demie que nous travaillons sur cette implantation. Tout n’est pas encore bien défini, mais il y aura sans doute un service à l’emporter.» Tout comme un tartare en version végétarienne, et pourquoi pas des entrées véganes. La viande proviendra de producteurs locaux. «À Genève, nous nous approvisionnons à la Boucherie du Molard. Sur Vaud, notre fournisseur aura les mêmes exigences de qualité.»

Un second projet est contenu dans la mise à l’enquête de Tartares & Co. Il concerne un espace contigu, avec une salle de 50 à 85 places et une terrasse de 50 places. Sa spécialité est encore inconnue à ce jour. Ce pourrait être un café artisanal. Et dans quelques jours, c’est un Mad Café qui ouvrira ses portes en journée. En parallèle à l’ouverture de ces nouvelles enseignes liées à la restauration, un fitness XXL s’installe en lieu et place de l’ancienne Migros. Manger… et éliminer. (24 heures)