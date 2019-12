Le sort de l’antique Palmyre se joue à Lausanne

Comment ressusciter Palmyre, «perle» du désert syrien, dont le site archéologique classé au Patrimoine mondial de l’Unesco a été saccagé par les soldats de l’État islamique, durant le conflit en Syrie? Ses ruines sont aujourd’hui sous le contrôle du régime de Bachar el-Assad, mais l’ampleur des dégâts et les sanctions visant la Syrie retardent la remise en état matérielle du site.

Mais il est déjà possible de reconstruire virtuellement Palmyre. C’était l’objectif du colloque international organisé lundi et mardi par l’Université de Lausanne en collaboration avec l’Unesco. Patrick Michel, responsable de recherche à l’Institut d’archéologie et des sciences de l’Antiquité (UNIL) et directeur du projet Collart-Palmyre (qui a permis la numérisation d’archives du site en 2017), a réuni une trentaine d’experts venus de Syrie, de Suisse, du Japon et de cinq pays de l’Union européenne.

Il s’agissait de coordonner les différents projets en vue d’une reconstruction, d’échanger des informations sur les documentations à disposition et de les transmettre à la Direction générale des antiquités et des musées de Syrie (DGAM), l’organe syrien chargé du patrimoine.

Avancées notables

Le colloque a permis d’établir une feuille de route. La première mesure concerne l’allocation d’une aide aux familles de victimes de Palmyre: «Les populations locales sont notre première préoccupation. Il faut que la vie revienne à Palmyre», explique Patrick Michel. Autre décision, la reconstruction de l’arc de triomphe et du tétrapyle –bâtiment comportant quatre colonnades romaines– détruits en 2017. Ainsi que la création, sur place, d’un lieu dédié à l’inventaire, à la restauration des vestiges et à la recherche.

Une carte interactive comportant la liste des objets d’art et des édifices détruits sera élaborée par le Musée national archéologique de France et l’Institut archéologique allemand. Cette carte intégrera les données numérisées de l’ensemble des missions internationales effectuées jusqu’ici à Palmyre et elle sera accessible par les autorités syriennes.

Politisation

La présence de membres du Ministère syrien de la culture a d’ailleurs scandalisé l’organisation de l’opposition «Femmes syriennes pour la démocratie», basée à Lausanne. «La DGAM est une institution du régime qui veille à diffuser sa propagande», dénoncent-elles dans un communiqué. Ce que réfute Youmna Tabet, responsable de projet à l’Unesco: «La DGAM constitue un organe technique indispensable pour notre travail.»

De son côté, Houmam Saad, directeur des fouilles et des études archéologiques à la DGAM, pointe les sanctions économiques contre le régime syrien qui compliquent la reconstruction du site: « Depuis l’arrivée de la Française Audrey Azoulay à la direction générale de l’Unesco en 2017, l’organisation ne répond plus à nos sollicitations financières. Pourquoi ?» Pour Patrick Michel, seule importe la renaissance de Palmyre: «Nous ne sommes pas des politiciens, malgré ceux qui cherchent à instrumentaliser ce colloque depuis l’extérieur.»