Le taillé de Goumoens souffle ses 20 bougies

En 1999, il y a donc pile vingt ans, le village de Goumoens-la-Ville, dans le Gros-de-Vaud, fêtait pour la première fois son célèbre taillé, ce gâteau à base de pâte levée sucrée et de crème.

La fête sera donc de nouveau belle ce vendredi après-midi et samedi tout le jour. Au programme: petit marché du terroir, animations pour les enfants et soirées en musique avec un groupe tessinois et, dès 22 h 15 les deux soirs, un Elvis Presley show. Sans compter, bien sûr, des centaines de taillés. Infos sur la page Facebook «Fête du taillé de Goumoens».