Le trafic du M2 est rétabli

Anniversaire Le métro lausannois souffle ses 10 bougies. Retour sur le travail de l’artiste Sylvie Moreillon qui, sollicitée par la Ville, avait suivi la construction du premier métro suisse. Plus...

Lausanne Le coup d’envoi des festivités marquant les 10 ans du métro a commencé sur le sourire radieux de Kristina, une étudiante biélorusse de 28 ans. Plus...

Lausanne Depuis mardi matin, le métro ne roule plus entre les stations Ouchy-Olympique et Gare, un tronçon emprunté chaque jour par 27 000 clients. Une défection historique dans sa durée. Plus...