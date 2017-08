Le trafic sera perturbé ce week-end à Ouchy

De mercredi à dimanche, il sera difficile de circuler et de stationner entre Ouchy et Bellerive. Le 24ème Triathlon de Lausanne s'installe en effet sur les quais et bloquera en partie le trafic.

Principales perturbations:

Dès le mercredi 16 août:

Vendredi 18 août:

Samedi 19 août:

Dimanche 20 août:

Les quais d'Ouchy et de Belgique seront fermés dès 9h et jusqu’au lundi 21 août en fin d’après-midi.Dès 8h :depuis la rue du Liseron. Le stationnement sera autorisé jusqu’à 16h sur ce tronçon. Du vendredi 18 août à 8h au dimanche 20 août dans la soirée,entre l'avenue de la Harpe et l'avenue d'Ouchy.Les usagers ne pourront accéder à la zone d'Ouchy que par l'avenue de la Harpe.Durant cette journée, plusieurs restrictions en matière de parcage et de trafic seront mises en place.

Au terme des épreuves sportives, les usagers pourront accéder librement à Ouchy par les axes habituels, à l'exception de l'avenue et des quais d'Ouchy qui resteront fermés à la circulation. (24 heures)