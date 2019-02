Le tram ira bien jusqu'à Villars-Sainte-Croix

On hésitait encore entre deux terminus, à Bussigny ou à Villars-Sainte-Croix. Le futur tram T1 au départ du Flon, à Lausanne, ira bel et bien jusqu’à l’arrêt Croix-du-Péage, dans la petite commune de Villars-Sainte-Croix. C’est ce qu’ont annoncé cette semaine les quatre communes de l’Ouest lausannois concernées par le tracé, ainsi que le Canton et les Transports lausannois (TL), qui exploiteront la ligne.

Pour cette deuxième étape du projet de tram, au départ de la gare de Renens, le Grand Conseil avait octroyé des crédits d’étude en 2016. Le choix du terminus à Villars-Sainte-Croix s’explique notamment par la volonté de créer des connexions avec les lignes de bus aussi bien des TL que du réseau CarPostal. Des contraintes techniques ont aussi écarté l’option d’une fin de tracé à l’arrêt Cocagne à Bussigny.

Mais l’extension du tram jusqu’à Villars-Sainte-Croix se veut aussi une réponse au développement important que prévoit la commune ces prochaines années. Une modification du plan partiel général d’affectation est en effet en cours, notamment dans le but de densifier la zone industrielle, précisément là où devra s’arrêter le tram. «Dans les dix à quinze prochaines années, nous prévoyons un triplement, voire un quadruplement du nombre de places de travail», détaille Georges Cherix, syndic du village. Selon les projections, la commune pourrait donc accueillir jusqu’à 3200 travailleurs alors qu’elle en compte 800 aujourd’hui. La mise en service du tram entre la gare de Renens et Villars-Sainte-Croix est prévue pour 2024. «Cela va complètement changer le visage de la zone industrielle, mais beaucoup moins celui du village proprement dit», précise le syndic. Le bourg se trouve en effet de l’autre côté de la voie d’autoroute et ne sera donc pas directement desservi.

La construction du tronçon Renens - Villars-Sainte-Croix est devisée à 180 millions de francs, en majorité à la charge du Canton. La Confédération apportera une subvention à hauteur de 35%. La mise à l’enquête est annoncée pour début 2020. En attendant, la réalisation du tronçon entre Lausanne et Renens est, elle, toujours suspendue à une décision du Tribunal fédéral. (24 Heures)