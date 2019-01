Le tunnel du LEB grignoté à raison de 3,5 m par jour

Les prochaines étapes du chantier

Printemps 2019

Fin de l’excavation sous le pont provisoire d’Union-Prilly et début de la contre-attaque en direction de Brouette.



Début 2020

Jonction entre le front d’excavation principal venant de Brouette et la contre-attaque arrivant d’Union-Prilly.



Début 2020 à l’été 2020

Équipement du tunnel.



Juillet à octobre 2020

Arrêt d’exploitation du LEB durant 100 jours entre Prilly-Chasseur et Lausanne-Flon pour démonter le pont provisoire, construire la liaison entre le nouveau tunnel et la station de Chauderon (excavation et construction de la structure du tunnel, pose de la voie et de la ligne de contact, raccordements de l’installation de sécurité), modifier la gare d’Union-Prilly et finaliser son raccordement au nouveau tunnel.



Fin 2020

Mise en service du tunnel.



D’octobre 2020 à avril 2021

Démontage des rails et remise en état de l’avenue d’Échallens.