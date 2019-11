Les Communes s’arment encore peu face à l’alcool

Lausanne Région organisait cette semaine une soirée de réflexion intitulée «La gestion des consommations problématiques au sein du personnel communal». Une cinquantaine de personnes, municipaux et chefs de service notamment, ont échangé sur une problématique à laquelle plusieurs d’entre eux ont déjà été confrontés, en particulier lorsqu’il s’agit de l’alcool. Parmi les interlocuteurs extérieurs, Stéphane Caduff, responsable du secteur prévention à la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme.

Les administrations communales sont-elles plus problématiques que les autres entreprises?

Il faudrait une enquête pour le savoir mais il n’y a pas de raison. Nous échangeons avec l’économie privée et les administrations et nous retrouvons des situations similaires. Une part de la société présente une consommation à risque et elle est en emploi dans les deux secteurs. Par ailleurs, les outils de gestion du personnel ne sont pas vraiment différents.

Mais intervenez-vous souvent auprès des Communes?

Nous ne sommes pas la seule ressource à disposition mais oui, ça arrive. On nous contacte en général quand un problème est déjà installé, pour avoir des outils ou mettre en place un suivi. Parfois c’est pour des conseils plus généraux, mais rarement pour mettre en place une politique spécifique.

Pully est proactive sur ce thème et organise par exemple des formations pour son personnel. Qu’en pensez-vous?

C’est une bonne chose. Ce sujet est complexe et le fait d’anticiper permet d’obtenir de meilleurs résultats. L’employeur favorise ainsi l’autorégulation. Si l’entreprise se positionne sur la question et fixe des limites, le personnel est plus enclin à se questionner et à estimer son comportement par rapport à ces limites.

Dans les petites localités où tout le monde se connaît, n’est-ce pas difficile de cibler un employé à travers une prise en charge?

Non, car dans ces localités tout le monde est déjà au courant. Une prise en charge est moins stigmatisante que la rumeur qui se propage à l’épicerie ou au loto. Mieux vaut prendre ce problème de santé à bras-le-corps et le traiter.