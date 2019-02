Les Docks fâchent les amis des baleines

C’est désormais un aléa typique pour toute salle de concert qui se respecte. Les Docks, à Lausanne, font face à une nouvelle levée de boucliers sur les réseaux sociaux en raison d’un set programmé pour le 11 avril. Après Bertrand Cantat et le rappeur Médine, c’est un groupe de hard-rock scandinave qui suscite les appels au boycott.

Tyr, ce sont de grosses guitares, des longs cheveux et des dégaines de métalleux. Mais c’est aussi un leader natif des îles Féroé, où se perpétue chaque année une tradition qui fait bondir les défenseurs de la cause animale: le Grind, un événement où des centaines de baleines sont abattues au point de rougir l’eau des fjords. Depuis quelques années déjà, le chanteur, Heri Joensen, défraie la chronique en défendant la pratique et en expliquant pourquoi il s’y adonne.

La venue du groupe à Lausanne n’a pas tardé à susciter des réactions indignées sur Facebook, comme cela a déjà été le cas dans d’autres villes en Europe et aux États-Unis. «Le but est d’informer les gens et de souligner que des dates de leur tournée ont été annulées suite aux réactions du public», explique Lionel Magnin, qui a lancé un coup de gueule largement commenté sur sa page personnelle. S’il assure que sa démarche est privée, il ne cache pas qu’il a été par le passé militant actif au sein de l’organisation Sea Shepherd, qui est particulièrement critique à l’égard du Grind.

«Nous n’étions pas au courant du débat qui entourait ce groupe avant de l’inviter», concède tout d’abord Jolan Chappaz, porte-parole des Docks. Mais si d’autres salles de concert se sont ravisées, la scène lausannoise n’a pas modifié sa programmation d’un iota. «Nous avons pris contact avec le management du groupe et avons fait une pesée des arguments. Nous avons décidé de ne pas censurer entièrement la proposition artistique d’un groupe en raison des positions personnelles de l’un de ses membres.» Pour les Docks, les spectateurs restent ainsi libres d’assister ou non à cette soirée. «Le débat reste ouvert et ce concert offre une plateforme pour discuter. C’est aussi l’un de nos rôles en tant qu’institution culturelle», argumente également Jolan Chappaz. À ce jour, la salle assure n’avoir jamais annulé un concert suite à des protestations de ce genre. (24 heures)