Les Garden-Parties invitent la culture dans les parcs

Musique, danse, théâtre, cinéma ou encore des ateliers pour les enfants et des balades… La Ville de Lausanne offre au public un large choix d’activités culturelles pour l’été. Ses Garden-Parties en sont un exemple. Leur diversité en fait l’équivalent d’un petit festival, qui se renouvelle au cours de cinq week-ends consécutifs, en cinq lieux différents. Leur programme vient d’être mis en ligne.

Pour cette 2e édition, les Garden-Parties commencent le week-end du 19-20 juillet au parc de Milan. Suivront ensuite le parc de Mon-Repos, le quai du Vent-Blanc (à Bellerive) et le parc de l’Hermitage. La dernière aura lieu les 16 et 17 août au parc de Valency. Différents moments artistiques sont prévus, notamment dans le cadre d’une collaboration avec Lausanne Jardins ou les balades Art en ville. Mais, à chaque fois, la fête se concocte avec la participation d’un débit de boissons emblématique de ces cinq lieux, pour le service des rafraîchissements et d’une petite restauration. C’est le seul moment où les visiteurs auront à sortir leur porte-monnaie puisque les animations sont gratuites.

D’autres manifestations sont offertes dans le cadre de Lausanne à l’heure d’été, telles que la Fête de la musique, le Festival de la Cité, la Nuit des images ou encore le Festival Cinémas d’Afrique. (24 heures)