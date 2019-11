Les JOJ ont leurs produits dérivés

Ce n’est pas de sitôt que Lausanne accueillera de nouveau des épreuves olympiques. L’organisation des 3es Jeux de la jeunesse passe donc logiquement par la vente d’une foule de produits dérivés. C’est au Flon que s’est ouverte la première boutique dédiée à cet événement qui commence le 9 janvier. La démarche s’explique aisément puisque c’est dans ce quartier que seront remises, chaque soir, les médailles des épreuves du jour.

La panoplie des souvenirs olympiques passe par un large assortiment de sacs, de pulls, de tee-shirts, de polos, de couteaux suisses et d’accessoires en tout genre. Certains marchent déjà plus que d’autres, indique le responsable, Matthew Rothwell, comme ces pulls à capuche au liseré de couleur ou les tee-shirts à longue manche d’inspiration seventies. Car les produits dérivés sont déjà en vente en ligne depuis un an, en raison d’un événement qui annonçait les 365 jours restants avant ces olympiades lausannoises.

La machine semble bien rodée. La société Many Ways avait déjà assuré la vente des produits labellisés Fête des Vignerons. Ceux des JOJ de Lausanne 2020 seront encore plus incontournables. «Nous aurons une quinzaine de points de vente puisque des stands sont prévus sur tous les sites olympiques, dit Matthew Rothwell. Le but est que tout le monde puisse repartir de cette fête avec un souvenir.»

Un petit bémol, du côté des habits, qui sont fabriqués au Bangladesh. N’y avait-il pas moyen d’offrir des produits suisses? «Notre public reste avant tout des jeunes et il fallait que les prix restent accessibles», justifie le responsable. Entre un tee-shirt à longue manche à 29 fr. et un pull à capuche à 79 fr., les plus jeunes devront sans doute faire un choix.