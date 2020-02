Les JOJ soldent le mobilier du village olympique

À la sortie de l’ancien village olympique, Iohannes repart avec un étendage sous le bras: «J’ai fait une bonne affaire même si ce n’est pas ce que je voulais acheter à la base.» Malgré une arrivée en début de matinée, le jeune homme – qui a entendu parler de la vente sur son lieu de travail, au siège du Comité international olympique (CIO) – a fait les frais de la règle du «premier arrivé, premier servi».

Le comité d’organisation de Lausanne 2020 avait réuni, en novembre dernier, 850 bénévoles pour monter 1700 lits Ikea et autant d’armoires et de tables de chevet en vingt-quatre heures. C’est ce même mobilier qui a été bradé, trois mois plus tard, dans l’enceinte du Vortex.

«Ça fait presque une heure que je fais la queue mais je n’abandonne pas!» affirme Catherine, alors que le couple devant elle baisse les bras. «Il paraît qu’il n’y a plus de tables, mais j’espère quand même pouvoir trouver des sous-vêtements de sport.»

Les files d’attente pour les différents lieux de vente semblent ne jamais cesser de s’allonger dans la cour intérieure du bâtiment. Le délai pour mettre la main sur un tabouret Yngvar, une lampe Kvart ou un pull Odlo peut durer d’une vingtaine de minutes à plus d’une heure.

Alors, certaines se renseignent avant de se placer à l’arrière de la file: «Il n’est que 10 heures et il n’y a plus grand-chose. En tout cas rien de ce que je voulais acheter», regrette Marie en regardant au travers de la vitre de la salle où sont exposés les lits. «On a perdu pas mal de temps parce que ce n’est pas très bien indiqué. Il porte bien son nom ce Vortex», ajoute Claire, l’amie qui l’accompagne.

Place aux étudiants

«J’ai été surprise! Je m’attendais à ce qu’ils laissent les meubles pour les étudiants qui vont venir habiter ici par la suite», s’étonne Claire, qui a appris l’existence de la vente dans la presse. Le Vortex est effectivement voué à accueillir 900 étudiants. Mais pas de panique: les étudiants qui s’y installeront loueront bien des appartements meublés.

La Fondation Maisons pour Étudiants Lausanne a récupéré plus de la moitié du mobilier acheté par le comité d’organisation de Lausanne 2020. «Pendant les JOJ, on a logé deux athlètes par appartement alors que ceux-ci sont destinés à accueillir un seul étudiant. Le mobilier qui est en vente représente ce surplus, explique Cédric Destraz, chef de projet aux JOJ 2020. Notre volonté, c’était surtout de ne rien jeter.»

Au final, plus de 90% des objets bradés lors de cette première journée ont trouvé preneur. Les frustrés et les retardataires pourront encore tenter leur chance mercredi de 13h à 20h au même endroit. «S’il devait nous rester des articles, nous nous tournerions vers des entreprises du secteur hôtelier, voire des colonies de vacances», conclut Cédric Destraz.