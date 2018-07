Les Lausannois descendront de nouveau la Harpe en bouée

En 2017, pour ce qui était annoncé comme une grande première romande, ils ont été près de 3000 à descendre un bout de l’avenue de la Harpe sur le toboggan aquatique Slide my City, assis dans des bouées. Un succès populaire qui a donc incité la Ville et l’organisateur à remettre le couvert cet été, toujours sur la même artère, les samedi 11 et dimanche 12 août prochain.

Comme l’année dernière également, la descente sur le toboggan aquatique est payante. Les billets donnent droit à des glissades illimitées pendant une heure, le terme «illimité» étant tout de même tributaire de l’affluence. Sept sessions de soixante minutes seront proposées le samedi, six seulement le dimanche. Le prix des descentes réservées aux familles oscille de 4 francs (moins de 6 ans) à 17 francs (adultes). Celui des descentes réservées aux adeptes d’action (à partir de 14 ans) est unique: 21 francs. Et s’il vous faut louer une bouée sur place, elle vous coûtera 10 francs supplémentaires. (24 heures)