Les Lausannois invités à participer au dernier relais de la torche olympique

Et si vous participiez vous aussi à l'ultime relais de la torche olympique? L'événement aura lieu le mercredi 8 janvier prochain à Lausanne, veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ). Les rues de la ville seront parcourues par un certain nombre de relayeurs, principalement des personnalités et des athlètes, mais le grand public est également convié à porter la flamme.

Attention, les modalités d'inscription sont particulièrement restreintes: il faudra se présenter le samedi 7 décembre entre 10h et 12h à la boutique officielle des JOJ, située au Flon (rue de Genève, 7). Un tirage au sort déterminera ensuite les heureux relayeurs, qui doivent être âgés de 12 ans minimum.

Un message de fierté

«Après avoir fourni quelques informations personnelles, les candidates et les candidats devront relater, en cinq lignes seulement, quelque chose qu’ils ont entrepris et dont elles ou ils sont particulièrement fières/fiers car ayant eu un impact positif autour d’eux», précisent les organisateurs de Lausanne 2020.

Pour rappel, les JOJ auront lieu du 9 au 22 janvier prochains, rassemblant quelque 1'880 athlètes de 15 à 18 ans venus de plus de 80 pays. Les compétitions se tiendront dans les cantons de Vaud (Lausanne, La Vallée de Joux, Leysin, les Diablerets, Villars), du Valais (Champéry), des Grisons (St. Moritz) ainsi qu’en France voisine (Les Rousses, stade des Tuffes).