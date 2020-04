Les Lausannois ont reçu 120'000 fleurs

Vous les avez admirées lors de vos balades de semi-confiné? Ou vous rêvez au contraire de voir de jolies fleurs, à défaut de pouvoir en acheter aussi facilement qu’auparavant? Ouvrez l’œil à Lausanne! Les jardiniers de la Ville ont mené l’opération «120'000 bulbes surprise» et ces derniers sont en pleine explosion.

Au bas de Tivoli, à Rhodanie, à l’angle de César-Roux et de Caroline, sur le rond-point d’Oron ou encore dans le parc de Valency… Depuis deux semaines, des lieux autrefois recouverts d’une vague prairie ou d’un petit talus sont joliment tachetés de jaune, de blanc, de bleu, de rouge pâle… «C’est champêtre, avec un peu de folie et de liberté», décrit Natacha Litzistorf.

La municipale écologiste en charge des Parcs et domaines est ravie de la surprise, devisée à 30000francs, que ses services ont réservée aux Lausannois. «Même si, bien sûr, tout ça a été prévu avant le Covid-19 et que c’est un peu dommage qu’on puisse si peu en profiter.»

La démarche s’inscrit dans une politique plus large de fleurissement de Lausanne, explique l’élue. «Nous gardons les lieux traditionnels tapis à l’ancienne, par exemple l’horloge fleurie. Et dans des espaces verts existants nous ajoutons des fleurs de façon un peu plus moderne.» L’écologiste ne manque évidemment pas de souligner que le tout est fait dans une «gestion écologique et en plantant du plutôt local».

La Ville compte poursuivre l’effort, notamment en tentant de fleurir les pieds d’immeubles, après avoir commencé par le bas des arbres. «C’est quelque chose qu’on voit beaucoup, par exemple à Lyon ou dans les pays scandinaves», dit Natacha Litzistorf.

Bref, s’il ne reste qu’environ deux semaines pour aller (prudemment) découvrir la surprise – tulipes, narcisses blancs, crocus blancs, muscaris bleus –, d’autres beautés florales pourraient encore surgir çà et là.