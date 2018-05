Les Lausannois s'encanaillent à la rue de la Tour

L’une des plus jolies rues piétonnes de Lausanne est aussi la plus dédaignée. La Tour traîne une mauvaise réputation: coupe-gorge, haut lieu de la prostitution… Cette image sulfureuse, doublée d’un éclairage public discret, dissuade aujourd’hui encore certains piétons de l’emprunter le soir. Ils ont tort. La lumière y a un éclat tout particulier, de jour comme de nuit. Le profil de la lune, la semi-pénombre y sont exquis. Et, non, on n’y risque pas sa peau.

Depuis un an et demi, les Lausannois reprennent en masse le chemin de la rue de la Tour, s’arrêtant pour de bon au lieu de filer tout droit. L’ouverture du bar La Mise en Bière, au numéro 14, n’y est pas pour rien. Ouvriers, alternatifs, hipsters et banquiers descendent ici des mousses finement sélectionnées. La tranquillité relative de cette portion de territoire – versant apaisé de l’autoroute piétonne de la rue de l’Ale – se dissipe à l’heure de l’apéro. Des dizaines d’assoiffés font résonner leurs voix sous les fenêtres des demeures du XIXe siècle.

«La rue est extrêmement vivante depuis quelque temps», applaudit Janka Rahm. Cette créatrice de bijoux compte parmi les locataires chanceux de la Serrurerie (numéro 16). Un bâtiment du XIXe siècle, ancien fleuron de la ferronnerie d’art, transformé avec goût il y a une dizaine d’années et occupé par des créatifs. Janka Rahm ne changerait d’adresse pour rien au monde: «Tout le monde se connaît. Cette rue est un microcosme. Il y a un mélange de personnages assez incroyable.» À quelques dizaines de mètres se dresse la tour de l’Ale, l’attraction touristique du quartier, mise en valeur par un nouvel éclairage. Ce rare vestige des fortifications médiévales de Lausanne, qui assurait la défense de la porte du faubourg, a donné son nom à la rue en 1832.

«C’est peut-être l’une des dernières rues de Lausanne qui a une vraie identité»

Une grande amoureuse de la rue de la Tour officie au numéro 19, dans son salon de coiffure Sculpt-Scalp. Françoise Wyss déclare sa flamme: «C’est peut-être l’une des dernières rues de Lausanne qui a une vraie identité. Elle a gardé ce côté un peu interdit, légèrement sulfureux, que j’adore. On sent ici l’odeur de la ville telle qu’elle est, pas telle qu’on veut la montrer. Aujourd’hui, tout le monde revient: les jeunes, les vieux, ceux qui ont de l’argent, ceux qui n’en ont pas, ceux qui veulent s’encanailler… C’est parce que la rue a toujours gardé son identité populaire. C’est tout ce qu’on a envie de voir quand on visite une ville à l’étranger.»

La vie, ici, a des allures de ruche: coiffeurs africains, magasin de jouets, services informatiques… On peut y passer des soirées entières, boire des coups, danser; manger italien, érythréen, espagnol ou sud-américain. Parmi les nouveaux arrivants: la boutique Waxbazar (au numéro 25), des créateurs de mode «afropéenne» qui subliment les tissus africains.

«C’est une rue très bigarrée, avec énormément d’influences, apprécie le gérant de la Mise en Bière, Régis Scheidegger. J’aime cette mixité. Et puis il faut dire que la ruelle a du cachet.» Il avoue volontiers qu’avant d’y délocaliser son commerce, il avait tendance à éviter de passer par là. «Comme pas mal de Lausannois, je pense. C’est vrai que la rue a une sale réputation. J’ignore pourquoi. L’ambiance est très bonne.» Françoise Wyss, qui fréquentait déjà la Tour dans les années 1980, nous éclaire: «Nous, les punks, on se sentait bien ici, dans les vieux bistrots de la rue. On ne nous acceptait pas dans les autres cafés en ville.» À l’époque, quelques prostituées tapinent encore. «Ces dames, déjà âgées, tenaient le quartier et défendaient leur territoire. Mais, non, on ne peut pas dire que c’était malfamé.» Dans les années 1990, la déferlante du trafic de drogue fait tourner l’ambiance, noircissant la réputation des lieux.

Depuis, cette ruelle racée s’est rachetée une conduite tout en conservant son tempérament. «C’est une rue disponible, ajoute Françoise Wyss. Elle absorbe, se métamorphose, se calque sur les gens qui ont envie d’être là et rend les choses à chacun d’une manière très intéressante. Et, ça, ce n’est pas courant.» (24 heures)