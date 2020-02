Les Pulliérans voteront sur la hausse d'impôts

Il fallait réunir 1796 signatures pour pouvoir organiser un référendum contre l’augmentation des impôts communaux. Les paraphes de 2488 électeurs ont été validés (sur 2864 déposés). Les habitants de Pully voteront donc sur la hausse de 2points d’imposition (de 61 à 63) entérinée par le Conseil communal. On ignore encore la date du scrutin, qui sera fixée par la préfecture et le Canton.

«Non contente de ne pas mettre en œuvre la baisse d’impôts de 1,5point convenue entre les Communes et l’État, la Ville augmente encore de 2points les impôts communaux, argumente le comité référendaire citoyen, composé notamment d’élus de l’Union pulliérane. L’imposition communale des personnes physiques augmenterait ainsi de près de 6%. Pendant ce temps, les revenus des contribuables n’augmentent pas. Les collectivités publiques doivent assumer leur mission sans nouvelles hausses des charges pour les citoyens et citoyennes. Il revient à l’Exécutif de prioriser les dépenses et les investissements et de les mettre en ligne avec les recettes actuelles.»

Les finances de Pully sont au plus mal (le budget 2019 prévoit un déficit extraordinaire de 13,5millions de francs). Les autorités assurent que les dépenses sont réduites au strict minimum et indiquent que ce trou est directement causé par une charge non maîtrisable: l’explosion de la participation à la facture sociale cantonale. C’est ce qui a décidé la Municipalité (pourtant constituée de quatre PLR sur cinq élus) à augmenter les impôts. Elle est soutenue dans sa démarche par le PS (qui aurait voulu monter le point à 65), les Verts et même le PLR.

Pour rétablir les finances, il faudrait augmenter les impôts de 8points. Une option jugée «politiquement pas supportable» par la Municipalité. Elle espérait qu’une hausse modérée de 2points permettrait d’éviter un référendum.