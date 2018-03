Les SDF suivront les duvets chauds à Bessières

Inaugurée il y a tout juste plus d’une année à la Riponne, l’armoire à couvertures destinées aux SDF de la capitale vaudoise a migré. Depuis le 1er mars, le meuble regorgeant de duvets, de bonnets et d’écharpes a été déménagé sous le pont Bessières. Un geste d’apaisement en faveur des riverains de la Riponne, notamment.

Après les violentes agressions au couteau qui sont survenues fin 2017 entre marginaux sur la place de la Grenette, à deux pas de l’armoire à couvertures, les autorités ont décidé d’agir en faveur des habitants du quartier qui souhaitaient «retrouver un espace protégé pour leurs enfants et vivre un quotidien avec moins de tensions et de problèmes liés aux addictions potentielles des personnes qui s’y retrouvent régulièrement», expliquent les responsables de l’armoire à couvertures. Ces derniers précisent à ce propos qu’il leur a été assuré que leur armoire n’était pas un vecteur de problèmes, ces derniers existant bien avant son installation.

Des discussions ont donc été engagées avec le délégué à la propreté du domaine public, la responsable du dispositif addictions de Lausanne, le directeur de la Fondation Mère Sofia, le responsable de la Soupe populaire et le chef de secteur au Service de la propreté urbaine. Elles ont abouti au déménagement de l’armoire à couvertures sous le pont Bessières, côté parking à vélos et à motos. Il y a une seconde raison à ce déplacement. Elle est plus stratégique que politique cette fois-ci. «Depuis le début, nous étions en faveur d’un rapprochement avec la Soupe populaire et le Répit. En effet, la majorité des personnes sans-abri viennent régulièrement ou sporadiquement manger et se reposer le soir à moins de 200 mètres du pont Bessières», poursuivent les responsables de l’armoire. La rapprocher de ces structures d’accueil prend aujourd’hui tout son sens à leurs yeux. (24 heures)