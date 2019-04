Les Tracassets éditent leurs vignettes Panini

Le 27 avril prochain, Épesses résonnera pour la 21e fois aux pétarades des tracassets, ces engins viticoles à trois roues qui arpentent les chemins escarpés de Lavaux. Pour les 20 ans du championnat du monde des tracassets – mondial par son unicité davantage que par sa taille –, un livre a été édité il y a deux ans. Les organisateurs prolongent le plaisir en proposant des vignettes autocollantes à collectionner, à échanger et à placer en fin d’ouvrage. Réunies en paquets de quatre, comme les célèbres figurines de footballeurs, les 28 images reprendront les meilleures photos de l’édition anniversaire. Elles seront en vente sur place (3 fr.), tout comme le livre.

Devant l’afflux des dernières éditions (5000 spectateurs en 2017 dans un village qui compte quelque 350 habitants), les organisateurs ont amélioré l’offre de transports publics entre 12 h et 20 h: des Rétrobus de 50 places partiront des gares de Puidoux et de Chexbres toutes les demi-heures et des navettes quitteront Cully tous les quarts d’heure. Un petit film produit par les plus jeunes participants de l’édition 2017 (www.tracassets.ch/programme) rappelle aussi que le trajet à pied depuis ces gares, ou celle d’Épesses, qui permet de remonter le sentier étroit où se déroule la course de vitesse, reste la meilleure solution.

En 2017, le record d’affluence était doublé par un record de participants: 27 tracassets avaient concouru. Les habitués de la course sont nombreux à être figurants à la Fête des Vignerons, et donc en répétition ce samedi-là. Seront-ils au rendez-vous? «Je sais qu’ils ont essayé de faire annuler cette répète pour cause de championnat, rapporte Cédric Rosset, président du championnat. Ils n’ont pas réussi, mais nous ont déjà dit qu’ils allaient courber pour venir à Épesses!» Les inscriptions sont encore ouvertes. (24 heures)