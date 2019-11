Les Vert’libéraux défient le PLR et visent la Muni de Lutry

Deux conseillers communaux briguent un siège à la Municipalité de Lutry (jusqu’ici composée de trois PLR, d’une socialiste et d’un Vert) lors de l’élection complémentaire du 24 novembre. Le PLR Étienne Blanc et le député Vert’libéral Jean-François Chapuisat lorgnent la place laissée vacante par l’actuel syndic PLR Jacques-André Conne, démissionnaire au 31 décembre.

Dans un contexte incertain, quelles orientations financières pour Lutry?

J.-F.C.: Face aux discussions actuelles sur la nouvelle péréquation intercommunale, il est temps que notre commune rejoigne l’Association de communes vaudoises, plus à même de défendre ses intérêts que l’UCV. Nos finances sont saines, les taux d’intérêt sont bas, voire négatifs, Lutry doit en profiter pour rattraper son retard dans les infrastructures: requalification de la route cantonale et nouveau collège au Grand-Pont, notamment.

E.B: Lutry doit conserver des finances saines, comme c’est le cas depuis des décennies. Les prévisions sont pessimistes, mais j’estime qu’il n’est pas nécessaire de monter le taux d’imposition tant que nous n’avons pas connu au moins un exercice largement déficitaire. Je pense aussi que Lutry — avec les autres concernés — doit se battre pour que la nouvelle péréquation intercommunale soit solidaire sans être confiscatoire.

Comment résoudre enfin la problématique du stationnement dans le bourg?

E.B: Il me semble primordial que cette réflexion soit menée en concertation avec les commerçants et tous les habitants de la commune. Un parking du château «bis» paraît difficilement envisageable vu le résultat de la votation populaire de 2016. On pourrait par contre se diriger vers une solution avec des parkings souterrains de plus petite capacité, sous le futur collège du Grand-Pont ou sous la place des Fêtes, couplé à un autre à l’est du bourg.

J.-F.C: Un nouveau parking est nécessaire mais il doit s’inscrire dans une réflexion urbaine du bourg, incluant le réaménagement d’une partie des rives du lac. Cette réflexion doit être menée en consultant tous les acteurs concernés. Il s’agit de construire un projet qui puisse obtenir l’adhésion d'un maximum de personnes. Ce sont les principales leçons de l’échec du parking des Jardins du Château.

Quelle doit être la priorité absolue de cette fin de législature?

J.-F.C: J’ai déposé en début de législature une motion «Pour une communication large et performante sur le projet lié aux BHNS» qui a débouché sur une campagne d’information. Ce projet est à bout touchant, mais il reste à convaincre nos citoyens sur son absolue nécessité. Il faut maintenir les efforts de communication. Une rencontre entre les conseillers des communes concernées (Lutry, Paudex et Pully) serait aussi fort utile.

E.B: La mobilité me semble être un dossier prioritaire. Lutry, notamment avec sa sortie d’autoroute, est la porte d’entrée est du Grand-Lausanne. Le trafic de transit a explosé ces dernières années. Nous devons trouver des solutions pour le maîtriser avant qu’il n’étouffe la commune. Nous devons aussi poursuivre le développement de transports publics performants, en particulier entre le sud et le nord.

Le siège vacant était PLR, parti majoritaire au Conseil communal. Pourquoi continuer? Pourquoi changer?

E.B: Si Lutry se porte aussi bien, c’est notamment grâce au PLR et à son travail à la Municipalité et au Conseil communal. Rien n’est jamais acquis, la population restant souveraine, mais il me semble que cette manière de faire peut à nouveau être soutenue par la population dimanche.

J.-F.C.: Grâce aux dernières élections fédérales, pour prendre une décision à Berne, il faut que trois partis au minimum s’entendent sur un compromis. À Lutry, un seul parti suffit puisque le PLR a la majorité absolue tant au Conseil communal qu’à la Municipalité! Il est temps de redonner un nouveau souffle et du dynamisme à la politique lutryenne en élisant un député Vert’libéral, qui peut également assurer un lien avec le Canton.