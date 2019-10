Les Verts bousculent la suprématie PS à Lausanne

C’est historique. Pour la première fois dans une élection, le score des Verts lausannois – jeunesse comprise – dépasse celui des socialistes. Que les écologistes aient fait un résultat canon à Lausanne n’est pas surprenant en soi: la vague verte ne s’est pas arrêtée aux frontières de la capitale vaudoise. En comparaison d’avec 2015, la formation obtient plus de 11% de voix en plus.

Mais le PS avait jusqu’à maintenant une position ultradominante dans son fief, tenant le petit cousin écolo à bonne distance. La preuve, le PS détient trois des sept sièges de la Municipalité, tout comme la syndicature et 33 sièges sur 100 au Conseil communal. Les Verts, représentés à l’Exécutif par deux des leurs, ne sont aujourd’hui «que» 17. Soit trois de moins que le PLR. Ils n’ont objectivement pas le lead dans l’alliance de gauche même si certains de leurs élus brillent et parlent de plus en plus fort.

À un peu plus d’un an des communales, quel impact cet indicateur des forces en présence peut-il avoir? L’alliance entre les deux partis et la gauche radicale (un siège à la Muni) fait-elle encore sens?

Bon pour la gauche

Les réponses varient qu’on soit rose ou vert. Mais tout le monde veut laisser passer le 2e tour du 10 novembre avant de s’avancer. Les alliés veulent avant tout faire élire leurs candidates au Conseil des États, Ada Marra et Adèle Thorens. Jusque-là, aucune décision ne sera prise, dit-on de toutes parts.

Mais personne ne s’empêche d’y penser. «La progression des Verts est une bonne chose parce que ce sont les forces de gauche qui progressent, dit le président du PS Lausanne, Denis Corboz. Nous aurions peur si la poussée était à droite, mais ce n’est pas le cas.» À eux seuls, PS et Verts ont plus de 50% des voix lausannoises. Près de 63% si on ajoute le troisième groupe de l’alliance. «C’est ça qui est historique, souligne le socialiste Benoît Gaillard. Cela montre que la gauche, en tant que majorité, est toujours sur une pente ascendante.» Il y voit la possibilité de «renforcer encore l’efficacité de la majorité de gauche pour la ville».

«Des questions se posent, nous devons dialoguer. Mais nous avons une bonne relation et pas de raison de remettre l’alliance en question à ce stade» Denis Corboz, président du PS Lausanne

Voilà pour l’analyse globale. Mais on sent de la fébrilité chez les roses, peu habitués à perdre du terrain dans le canton. «Bien sûr des questions se posent, nous devons dialoguer, dit Denis Corboz. Mais nous avons une bonne relation et n’avons pas de raison de remettre l’alliance en question à ce stade.» Tout juste admet-on quelques frittages récents autour du sauvetage de la forêt du Flon.

Ambiance plus offensive du côté des écologistes. Le coprésident des Verts lausannois, Benjamin Rudaz, le dit d’entrée de jeu: «Oui, la donne a changé. Nous aurons à l’avenir plus de poids et nous devrons être plus écoutés lorsque nous avons des revendications.» Il rappelle que les deux partis sont opposés sur certains dossiers. Et d’évoquer la forêt du Flon, mais aussi les questions de décroissance ou de revenu de base inconditionnel.

«Oui, la donne a changé. Nous aurons à l’avenir plus de poids et nous devrons être plus écoutés lorsque nous avons des revendications» Benjamin Rudaz, coprésident des Verts Lausanne

Un Vert avoue avoir «peu de raisons de ne pas être gonflé à bloc». Un autre membre résume la situation lausannoise ainsi: «Il n’y a plus un mais deux grands partis lausannois. Tout le monde va devoir intégrer cette donne.» Et l’alliance dans tout ça? «Jusqu’à preuve du contraire, nous restons alliés avec le PS, lâche une écologiste. Nous avons plus d’incertitudes vis-à-vis d’Ensemble à Gauche. Ils font quoi? 8% à eux tous? Il n’est pas certain qu’ils méritent un siège à la Municipalité. Pourquoi ne partirions-nous pas avec trois candidats PS et trois Verts? C’est une option.»

Un observateur de gauche s’inquiète des velléités écologistes. «Ces deux partis occupent déjà cinq des sept sièges de la Muni. Est-ce qu’il en faut vraiment plus?» Quant à l’alliance avec les rouges, le PS est plus prudent. «Il est clair que la législature ne se passe pas aussi bien que la précédente, observe un camarade. Des discussions devront avoir lieu et des garanties pourraient être demandées.»

Des voix se font aussi entendre pour dire qu’il ne faut pas aller trop vite en besogne. Les fédérales et les communales sont des scrutins différents. Il n’est pas ici question de combattre une majorité de droite. Et le vote des étrangers, bien ancré au PS, pourrait creuser à nouveau l’écart entre les deux formations.