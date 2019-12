Les Verts contestent la syndicature PLR à Lutry

Les Verts s'attaquent au fief de droite qu’est la syndicature de Lutry. Le Parti écologiste a déposé, lundi, la candidature de Kilian Duggan en vue de l’élection du 9 février prochain. Formation du syndic sortant, Jacques-André Conne (démissionnaire au 31 décembre), le PLR mise sur Charles Monod pour conserver son fauteuil.

Arrivé à la Municipalité en 2016, Kilian Duggan (30 ans) est en charge de la Direction de la sécurité et de la mobilité. Charles Monod (54 ans) compte une législature de plus à l’Exécutif et est à la tête des Travaux, Domaines, Services industriels et informatique.

«Kilian Duggan s’est mis à disposition et nous avons accueilli la nouvelle avec enthousiasme, rapporte Chantal Bellon, cheffe du groupe Vert au Conseil communal. Il connaît bien les rouages de la Commune, a grandi à Lutry et pourrait amener de nouvelles méthodes et un regard bénéfique.» Côté PLR, le président de section, Cédric Alber, vante «la personnalité rassembleuse» de Charles Monod et «son expérience conséquente de l’Exécutif, à la tête de plusieurs dicastères».

Les libéraux-radicaux disent n’être «pas surpris» de la candidature Verte. «On peut néanmoins se demander si elle n’est pas prématurée sachant que Kilian Duggan a été élu en 2016 au sein d’un collège où il est ultraminoritaire. On prend note tout en connaissant la force du PLR à Lutry où la population nous a encore renouvelé sa confiance récemment», indique Cédric Alber. Lors de l’élection complémentaire à la Municipalité, le 24 novembre, le PLR Étienne Blanc l’a en effet emporté avec plus de 57% des voix face au député Vert'libéral Jean-François Chapuisat.

Au Conseil communal, les Verts comptent 11 sièges contre 43 aux libéraux-radicaux. «D’un point de vue arithmétique et en termes de proportions, il semble logique que la syndicature revienne au PLR, mais il faudra bien sûr faire campagne et convaincre, c’est le fonctionnement démocratique», juge Cédric Alber. «J’ai néanmoins l’impression que les lignes bougent et que de nouveaux équilibres apparaissent au Conseil. La présomption de pouvoir du PLR est remise en question, ce qui me semble sain», souligne pour sa part Chantal Bellon.